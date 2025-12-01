У Росії сотні власників автомобілів Porsche повідомили про повну блокування своїх машин. За даними Shot, автомобілі фактично "перетворилися на цеглу": двигуни не запускаються, а машини не реагують через відсутність зв’язку зі штатною супутниковою системою.

Блокування Porsche в Росії

Скарги надходять із Москви, Краснодара та інших міст. Частині водіїв вдалося тимчасово розв’язати проблему, від’єднавши акумулятор приблизно на десять годин, однак для багатьох це не допомогло — довелося викликати евакуатори.

У дилерському центрі "Рольф" для РБК підтвердили, що проблема масова: різке зростання звернень від власників Porsche почалося 28 листопада. За словами директорки з сервісу Юлії Трушкової, супутникова система перестала виходити на зв’язок "на всіх моделях і для всіх типів двигунів".

Фахівці пояснюють, що під блокування потенційно може підпасти будь-який автомобіль Porsche, незалежно від року випуску. Поки що єдиний спосіб повернути керування — розбирання та перезавантаження блоку сигналізації. Причини збою не встановлені, але в дилерському центрі не виключають, що несправність могла виникнути навмисно.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародний депутат і полковник запасу ЗСУ Сергій Рудик у прямому етері Свобода Live прокоментував заяву колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака про готовність вирушити на фронт. За словами Рудика, будь-які подібні заяви варто розглядати тільки після того, як людина реально пройде базову військову підготовку та отримає перший необхідний досвід.