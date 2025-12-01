В России сотни владельцев автомобилей Porsche сообщили о полной блокировке своих машин. По данным Shot, автомобили фактически "превратились в кирпич": двигатели не запускаются, а машины не реагируют из-за отсутствия связи со штатной спутниковой системой.

Блокировка Porsche в России

Жалобы поступают из Москвы, Краснодара и других городов. Части водителей удалось временно решить проблему, отсоединив аккумулятор примерно на десять часов, однако для многих это не помогло – пришлось вызвать эвакуаторы.

В дилерском центре "Рольф" для РБК подтвердили, что проблема массовая: резкий рост обращений от владельцев Porsche начался 28 ноября. По словам директора по сервису Юлии Трушковой, спутниковая система перестала выходить на связь "на всех моделях и для всех типов двигателей".

Специалисты объясняют, что под блокировку потенциально может подпасть любой автомобиль Porsche, независимо от года выпуска. Пока единственный способ вернуть управление – разборка и перезагрузка блока сигнализации. Причины сбоя не установлены, но в дилерском центре не исключают, что неисправность могла возникнуть намеренно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат и полковник запаса ВСУ Сергей Рудык в прямом эфире Свобода Live прокомментировал заявление бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака о готовности отправиться на фронт. По словам Рудика, любые подобные заявления следует рассматривать только после того, как человек реально пройдет базовую военную подготовку и получит первый необходимый опыт.