Война с Россией Москва хочет больше территорий: что говорит Киев
Москва хочет больше территорий: что говорит Киев

Несмотря на заявления о «продуктивности» флоридских переговоров, ABC News сообщает, что никакого прорыва по территориальному вопросу между Украиной и Россией не произошло

1 декабря 2025, 23:18
Ткачова Марія

Американские и украинские чиновники положительно оценили вчерашнюю встречу во Флориде, назвав ее конструктивной, однако обе стороны воздержались от публикации деталей о возможных договоренностях. Как сообщает ABC News, нет никаких свидетельств того, что удалось продвинуться в обсуждении сложных пунктов, от которых зависит перспектива завершения войны.

Москва хочет больше территорий: что говорит Киев

Украина против условий Кремля

По информации источника издания, ключевым нерешенным вопросом остается территориальное требование России — получить контроль над частью Донбасса, которая находится под украинским контролем. Москва не готова говорить о какой бы то ни было форме прекращения огня без уступок на этих землях, в то время как Киев категорически отказывается передавать свои территории.

Таким образом, несмотря на обмен дипломатическими оценками, реальных признаков прогресса в направлении мирных договоренностей пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России сотни владельцев автомобилей Porsche сообщили о полной блокировке своих машин. По данным Shot, автомобили фактически "превратились в кирпич": двигатели не запускаются, а машины не реагируют из-за отсутствия связи со штатной спутниковой системой.

Жалобы поступают из Москвы, Краснодара и других городов. Части водителей удалось временно решить проблему, отсоединив аккумулятор примерно на десять часов, однако для многих это не помогло – пришлось вызвать эвакуаторы. В дилерском центре "Рольф" для РБК подтвердили, что проблема массовая: резкий рост обращений от владельцев Porsche начался 28 ноября. По словам директора по сервису Юлии Трушковой, спутниковая система перестала выходить на связь "на всех моделях и для всех типов двигателей".



Источник: https://abcnews.go.com/International/after-us-ukraine-meeting-florida-focus-shifts-putin/story?id=127993030
