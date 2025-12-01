logo

Виткофф направляется в Россию: в Белом доме заявили об оптимизме
commentss НОВОСТИ Все новости

Виткофф направляется в Россию: в Белом доме заявили об оптимизме

В Белом доме заявили об оптимизме относительно доработанного мирного плана для завершения войны РФ против Украины

1 декабря 2025, 23:46
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Вашингтон оптимистично настроен по отношению к мирному плану для завершения российской войны против Украины, который был существенно доработан.

Виткофф направляется в Россию: в Белом доме заявили об оптимизме

Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото: из открытых источников

Об этом на очередном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Администрация настроена очень оптимистично", — сказала она.

По словам Ливитт, команда президента США Дональда Трампа прилагает огромные усилия для установления мира в Украине. Пресс-секретарь отметила, что накануне состоялись "очень хорошие" переговоры с украинцами во Флориде.

"Сейчас, разумеется, спецпосланник Виткофф направляется в Россию. Это своего рода челночная дипломатия, которую демонстрирует эта администрация, когда мы все равно активно разговариваем с обеими сторонами. Мы выложили свои предложения на бумаге, и эти пункты были серьезно доработаны", — заявила спикер.

Ливитт отказалась раскрывать детали обновленного плана, чтобы позволить "переговорщикам вести переговоры".

"В целом же мы действительно чувствуем себя уверенно и надеемся, что эта война наконец-то сможет завершиться", — добавила представитель Белого дома.

Как сообщал портал "Комментарии", американские и украинские чиновники положительно оценили встречу во Флориде, назвав ее конструктивной, однако обе стороны воздержались от публикации деталей о возможных договоренностях. По данным западных СМИ, нет никаких свидетельств того, что удалось продвинуться в обсуждении сложных пунктов, от которых зависит перспектива завершения войны.

В частности, ключевым нерешенным вопросом остается территориальное требование России получить контроль над частью Донбасса, которая до сих пор находится под украинским контролем. Москва не готова говорить о какой бы то ни было форме прекращения огня без уступок на этих землях, в то время как Киев категорически отказывается передавать свои территории.



Источник: https://www.youtube.com/live/QwgDZhS289M
