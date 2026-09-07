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Віткофф і Кушнер лише підштовхнули Путіна до чергового злочину: озвучено тривожну заяву про дату (ОНОВЛЕНО)

Моніторингові Telegram-канали попереджають про накопичення Росією ракет і дронів після безрезультатних переговорів Віткоффа та Кушнера

7 вересня 2026, 11:15
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Клименко Елена

Після переговорів спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Москві та Києві ознак швидкого припинення війни поки немає. Навпаки, українські моніторингові Telegram-канали попереджають про накопичення Росією засобів ураження та можливу підготовку до нового масованого удару, який може відбутися у найближчі 48 годин6.

Віткофф і Кушнер лише підштовхнули Путіна до чергового злочину: озвучено тривожну заяву про дату (ОНОВЛЕНО)

Фото: з відкритих джерел

За даними Telegram-каналу "Тривога Радар", російські війська нібито накопичують реактивні безпілотники на майданчиках запуску, а також балістичні й крилаті ракети. Автори каналу стверджують, що одним із пріоритетних об'єктів можливих атак знову може стати українська енергетична інфраструктура.

"Користуючись відносним затишшям, ворог накопичує засоби ураження: реактивні БпЛА на точках пуску, балістичні та крилаті ракети. Також спостерігається активізація стратегічної авіації в межах підготовки до масованого удару", — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал "Моніторинг UA" також повідомив про ймовірне перебазування російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Українка" на "Оленью". Монітори припускають, що Росія може готувати масштабну атаку протягом тижня. Незалежного підтвердження цих конкретних даних наразі немає. 

"Ворог завершує підготовку до масованого ракетного обстрілу, який, ймовірно, відбудеться протягом цього тижня", — заявили автори каналу.

Такі повідомлення з'явилися одразу після дипломатичної активізації США. Віткофф і Кушнер спочатку понад три години розмовляли з Володимиром Путіним у Кремлі, а потім вирушили до Києва. Проте прориву, який дозволяв би говорити про близьке завершення війни, досягти не вдалося. 

"У готовності до застосування перебуває чотири борти Ту-160 на аеродромі "Українка" та два борти Ту-95МС на аеродромі "Оленья"", — стверджує "Моніторинг UA". 

Портал "Коментарі" вже писав, що візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва навряд чи приніс Україні позитивні пропозиції. Натомість найближчим часом Київ може зіткнутися з новою хвилею сильного дипломатичного та військового тиску. Таку думку в ефірі Radio NV висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.



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