Віткофф і Кушнер привезли погані новини: ветеран приголомшив страшною правдою про сценарій для України

Візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва навряд чи приніс Україні позитивні пропозиції. Натомість найближчим часом Київ може зіткнутися з новою хвилею сильного дипломатичного та військового тиску. Таку думку в ефірі Radio NV висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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На його думку, показовим є маршрут американських представників: перед Києвом вони відвідали Москву. Дикий припускає, що після переговорів із Володимиром Путіним американці могли привезти українській стороні позицію Кремля.

"Ні з чим хорошим вони до нас не приїздили. Це не та парочка, яка привозить для нас хороші новини. Якби вони везли для нас якесь послання від Трампа, то їхали б спершу до нас. Але ні, вони поїхали з посланням від Трампа до Путіна. А потім до нас — із посланням від Путіна", — заявив Дикий.

Водночас експерт позитивно оцінив те, що переговори не затягнулися, а до консультацій були залучені європейські партнери. На його думку, це продемонструвало, що неприйняття російських максималістських вимог не є виключно позицією Києва.

"Вони передали свій меседж. І, швидше за все, він був настільки по-російськи зухвалим, що не довелося навіть брати час на якесь розмірковування. Добре, що в цій ситуації наші були не самі. Це була абсолютно чітка демонстрація, що наше небажання капітулювати — це ще й консолідована позиція України та Європи", — наголосив він.

Дикий прогнозує, що після відмови Києва прийняти неприйнятні умови Кремль спробує посилити тиск. За його оцінкою, Москва може використати прагнення Трампа отримати дипломатичний результат напередодні виборів у США.

"Я вважаю, що найближчим часом буде величезний тиск на нас, знову синхронізований з двох боків. Путін востаннє намагається по повній програмі використати Трампа для того, щоб дотиснути нас. Ми вже неодноразово переживали такі речі, і зараз явно буде нова синхронна хвиля тиску", — попередив Дикий.

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