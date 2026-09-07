Виткофф и Кушнер привезли плохие новости: ветеран ошеломил страшной правдой о сценарии для Украины

Визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев вряд ли принес Украине положительные предложения. В ближайшее время Киев может столкнуться с новой волной сильного дипломатического и военного давления. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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По его мнению, показателен маршрут американских представителей: перед Киевом они посетили Москву. Дикий предполагает, что после переговоров с Владимиром Путиным, американцы могли привезти украинской стороне позицию Кремля.

"Ни с чем хорошим они к нам не приезжали. Это не та парочка, которая привозит для нас хорошие новости. Если бы они везли для нас какое-нибудь послание от Трампа, то ехали бы сначала к нам. Но нет, они уехали с посланием от Трампа к Путину. А потом к нам с посланием от Путина", — заявил Дикий.

В то же время эксперт положительно оценил, что переговоры не затянулись, а к консультациям были привлечены европейские партнеры. По его мнению, это продемонстрировало, что непринятие российских максималистских требований не является исключительно позицией Киева.

Они передали свой месседж. И, скорее всего, он был настолько по-русски дерзок, что не пришлось даже брать время на какое-то размышление. Благо, в этой ситуации наши были не сами. Это была абсолютно четкая демонстрация, что наше нежелание капитулировать это еще и консолидированная позиция Украины и Европы", — подчеркнул он.

Дикий прогнозирует, что после отказа Киева принять неприемлемые условия Кремль попытается усилить давление. По его оценке, Москва может использовать стремление Трампа получить дипломатический результат накануне выборов в США.

"Я считаю, что в ближайшее время будет огромное давление на нас, снова синхронизированное с двух сторон. В последний раз Путин пытается по полной программе использовать Трампа для того, чтобы дожать нас. Мы уже неоднократно переживали такие вещи, и сейчас очевидно будет новая синхронная волна давления", — предупредил Дикий.

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