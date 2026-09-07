Виткофф и Кушнер лишь подтолкнули Путина к очередному преступлению: озвучено тревожное заявление о дате (ОБНОВЛЕНО)

После переговоров спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве признаков скорейшего прекращения войны пока нет. Напротив, украинские мониторинговые Telegram-каналы предупреждают о накоплении Россией средств поражения и возможной подготовке к новому массированному удару, который может произойти в ближайшие 48 часов6.

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По данным Telegram-канала "Тревога Радар", российские войска якобы накапливают реактивные беспилотники на площадках запуска, а также баллистические и крылатые ракеты. Авторы канала утверждают, что одним из приоритетных объектов возможных атак снова может стать украинская энергетическая инфраструктура.

"Пользуясь относительным затишьем, враг накапливает средства поражения: реактивные БПЛА на точках пуска, баллистические и крылатые ракеты. Также наблюдается активизация стратегической авиации в рамках подготовки к массированному удару", — говорится в сообщении.

Telegram-канал "Мониторинг UA" также сообщил о вероятном перебазировании российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на "Оленью". Мониторы предполагают, что Россия может готовить масштабную атаку в течение недели. Независимого подтверждения этих конкретных данных пока нет.

"Враг завершает подготовку к массированному ракетному обстрелу, который, вероятно, состоится в течение этой недели", — заявили авторы канала.

Подобные сообщения появились сразу после дипломатической активизации США. Виткофф и Кушнер сначала более трех часов разговаривали с Владимиром Путиным в Кремле, а затем отправились в Киев. Однако прорыва, позволяющего говорить о близком завершении войны, достичь не удалось.

"В готовности к применению находятся четыре борта Ту-160 на аэродроме "Украинка" и два борта Ту-95МС на аэродроме "Оленья"", — утверждает "Мониторинг UA".

Портал "Комментарии" уже писал , что визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев вряд ли принес Украине положительные предложения. В ближайшее время Киев может столкнуться с новой волной сильного дипломатического и военного давления. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.