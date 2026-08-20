Віталій Кличко повідомив, у скільки Києву обходиться кожна повітряна атака

Кожен ворожий обстріл столиці завдає колосальних фінансових збитків міській громаді, змушуючи владу оперативно перерозподіляти сотні мільйонів гривень на ліквідацію наслідків руйнувань.

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Столиця України продовжує жити в умовах надвисокої інтенсивності повітряного терору, що суттєво вимиває ресурси міського бюджету. Мер Києва Віталій Кличко у коментарі представникам медіа повідомив, що масштаби руйнувань у житловому секторі вже досягли критичних позначок, адже на сьогодні понад 4 тисячі споруд міста мають пошкодження різного ступеня.

"Кожна атака на Київ коштує міському бюджету близько пів мільярда гривень", — констатував очільник столиці, відповідаючи на запитання журналістки щодо фінансового тягаря війни для мегаполіса.

За словами міського голови, регулярність нальотів залишається стабільно високою. Фактично кожні кілька днів ворог випробує на міцність київську систему ППО.

"Майже двічі на тиждень Київ перебуває під атакою балістики, — наголосив Віталій Кличко, деталізуючи типи повітряних загроз для киян, — крилатих ракет чи дронів".

З огляду на це, очільник КМДА визнав, що професійних, капітальних бомбосховищ, які гарантують найвищий рівень захисту від падіння важких ракет, у місті досі не вистачає. Аби виправити ситуацію, до кінця поточного року на вулицях Києва планують розгорнути додаткову мережу мобільних бетонних сховищ. Їх монтуватимуть насамперед у тих мікрорайонах, де відчувається гострий дефіцит підземних споруд. Кличко також дорікнув керівникам районних адміністрацій: минулого року на закупівлю таких мобільних конструкцій виділили 500 мільйонів гривень, проте чиновники на місцях не спромоглися освоїти ці кошти і просто повернули їх назад до скарбниці.

Водночас міська влада активно готується до ймовірних кризових сценаріїв в енергетиці. Зараз у Києві триває масштабне створення дублюючої системи опалення. Наразі виконано вже понад половину від загального обсягу запланованих робіт, а на деяких ключових об'єктах інфраструктури рівень готовності до опалювального сезону вже сягає 90%.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ заявило, куди цілилися сьогодні вночі.