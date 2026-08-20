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Міноборони РФ вихваляється «ударами по військових заводах»: що заявили

Масована атака на Київщину: десятки жертв та поранених, знищено склади «Червоного Хреста» у Борисполі

20 серпня 2026, 10:24
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Недилько Ксения

Російська окупаційна армія завдала масштабного комбінованого удару по Києву та Київській області, внаслідок чого у столиці зруйновано житлові будинки, школу та дитячу лікарню, а кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати.

Міноборони РФ вихваляється «ударами по військових заводах»: що заявили

Ілюстративне фото

У ніч на 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та прилеглі населені пункти, застосувавши крилаті ракети, балістику та ударні безпілотники. Вороже Міністерство оборони цинічно відзвітувало про нічний наліт, намагаючись виправдати вбивства мирних мешканців ударами по оборонно-промислових та логістичних центрах.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю, — заявили у військовому відомстві країни-агресорки, перелічуючи надумані цілі у столиці України, — по підприємствах військової промисловості, транспортно-логістичного центру та складів у місті Києві та Київській області".

Зокрема, у своїх офіційних зведеннях окупанти стверджують про нібито ураження цехів ДП "Антонов", ТОВ "Fire Point" та складів "Укрспецсистемс", де буцімто виготовляли безпілотники. Також ворог заявив про прильоти по логістичному центру в Мартусівці та паливній базі у Броварах. Крім того, загарбники опублікували кадри запуску крилатих ракет морського базування " Калібр" із підписом: "Бьем залпом".

Міноборони РФ вихваляється «ударами по військових заводах»: що заявили - фото 2

Міноборони РФ вихваляється «ударами по військових заводах»: що заявили - фото 2

Фото: скриншот з відео Міноборони РФ

Проте реальні наслідки російського обстрілу виявилися суто терористичними та спрямованими проти цивільних. За інформацією Президента Володимира Зеленського, лише в українській столиці внаслідок терористичного нальоту загинуло щонайменше 13 громадян, є жертви і в Київській області. Російські ракети понівечили звичайні житлові будинки, вщент зруйнувавши верхні поверхи однієї з багатоповерхівок, а також поцілили у дитячу лікарню та загальноосвітню школу. Наразі відомо про близько 40 госпіталізованих із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Серйозних руйнувань зазнала інфраструктура в інших містах регіону, де під удар знову потрапили гуманітарні місії.

"У Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста", — повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, описуючи поточну ситуацію на місцях прильотів, — рятувальники продовжують гасити пожежі".

Окрім столичного регіону, напередодні ввечері загарбники атакували південні ворота країни, завдавши ударів по портовій інфраструктурі "Черноморська" та "Южного". Наразі у всіх постраждалих точках тривають пошуково-рятувальні роботи, ДСНС розбирає завали, під якими досі можуть перебувати люди.



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