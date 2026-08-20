Удар РФ по Києву став серйозним сигналом: Зеленський шокував претензією до світу

Російські війська завдали по Україні масованого удару, застосувавши різні типи озброєння — балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Президент Володимир Зеленський заявив, що атака була ретельно підготовлена, а російські військові намагалися одночасно вразити якомога більше об’єктів цивільної інфраструктури.

Атака на Київ. Фото: ДНСН

Найбільше від атаки постраждав Київ. У столиці зафіксовано пошкодження житлових будинків, зокрема багатоповерхівки, у якій зруйновано верхні поверхи. Також пошкоджені дитяча лікарня та школа. Рятувальники, медики, поліцейські й комунальні служби продовжують працювати на місцях влучань.

За словами глави держави, внаслідок російського удару в Києві загинули 12 людей, ще одна людина загинула в області. Близько 40 осіб отримали поранення.

"Масований був удар — росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру", — заявив Зеленський.

Наслідки атаки також зафіксовані в інших регіонах. На Одещині російські безпілотники атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині під удар потрапила газова інфраструктура.

Президент наголосив, що Росія продовжує нарощувати можливості для ракетних атак, тоді як міжнародна реакція на удари по Україні, на його думку, залишається недостатньою. Особливу увагу Зеленський звернув на проблему протидії балістичним ракетам.

"Поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою FREYJA", — сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна досі критично потребує ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Він підкреслив, що додаткові засоби ППО безпосередньо впливають на кількість людей, яких можна врятувати під час масованих атак.

"Перехоплювачі до “Петріотів” поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей", — наголосив глава держави.

За його словами, українська сторона продовжує працювати з партнерами, щоб отримати необхідні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що заклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори в Україні може посилити політичний тиск на президента Володимира Зеленського. Водночас американський телеканал CNN наголошує: реалізувати таку ініціативу під час повномасштабної війни буде надзвичайно складно, а поспішне голосування може створити для країни більше проблем, ніж вирішити.