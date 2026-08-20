Российские войска нанесли по Украине массированный удар, применив разные типы вооружения — баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Президент Владимир Зеленский заявил, что атака была тщательно подготовлена, а российские военные пытались одновременно поразить больше объектов гражданской инфраструктуры.

Атака на Киев. Фото: ДСНС

Больше всего от атаки пострадал Киев. В столице зафиксированы повреждения жилых домов, в том числе многоэтажки, в которой разрушены верхние этажи. Также повреждены детская больница и школа. Спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы продолжают работать на местах попадания.

По словам главы государства, в результате российского удара в Киеве погибли 12 человек, еще один человек погиб в области. Около 40 человек получили ранения.

"Массированный был удар — россияне долго готовились и комбинировали баллистику разных типов, крылатые ракеты и дроны так, чтобы как можно сильнее повредить гражданскую инфраструктуру", — заявил Зеленский.

Последствия атаки также отмечены в других регионах. В Одесской области российские беспилотники атаковали пункт пропуска на границе с Молдовой, а в Черниговской области под удар попала газовая инфраструктура.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает наращивать возможности для ракетных атак, в то время как международная реакция на удары по Украине, по его мнению, остается недостаточной. Особое внимание Зеленский обратил на проблему противодействия баллистическим ракетам.

"Пока у Украины будет недостаточно антибаллистики, всерьез думать о мире Россия не будет. Мы делаем все, чтобы защита была, и каждый день идет работа над программой FREYJA", — сказал президент.

В то же время Зеленский отметил, что Украина до сих пор критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. Он подчеркнул, что дополнительные средства ПВО оказывают непосредственное влияние на количество людей, которых можно спасти во время массированных атак.

"Перехватчики к Петриотам пока не заменить, и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета сохраняет жизнь наших людей", — подчеркнул глава государства.

По его словам, украинская сторона продолжает работать с партнерами, чтобы получить необходимые средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал, что призыв бывшего министра обороны Михаила Федорова провести выборы в Украине может усилить политическое давление на президента Владимира Зеленского. В то же время, американский телеканал CNN отмечает: реализовать такую инициативу во время полномасштабной войны будет чрезвычайно сложно, а поспешное голосование может создать для страны больше проблем, чем решить.