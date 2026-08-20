Федоров готує серйозний подарунок Кремлю: на Заході розкрили велику небезпеку через ідею ексміністра

Заклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести вибори в Україні може посилити політичний тиск на президента Володимира Зеленського. Водночас американський телеканал CNN наголошує: реалізувати таку ініціативу під час повномасштабної війни буде надзвичайно складно, а поспішне голосування може створити для країни більше проблем, ніж вирішити.

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Експерти з виборчого права зазначають, що навіть за відсутності війни Україні знадобилося б щонайменше близько пів року для необхідних законодавчих змін, технічної підготовки та створення умов для проведення виборів відповідно до європейських стандартів.

Ще складнішою є проблема забезпечення участі всіх громадян. Йдеться про військовослужбовців на фронті, мільйони українців за кордоном, жителів окупованих територій, а також людей похилого віку, які не користуються цифровими сервісами. Організувати безпечне та справедливе голосування для всіх категорій населення в умовах війни фактично надзвичайно важко.

Окремий ризик — можливі сумніви в легітимності результатів. Якщо частина українців не зможе проголосувати, програла сторона може поставити під питання результати виборів, що здатне спровокувати тривалу політичну кризу.

CNN попереджає, що саме такого сценарію може прагнути Росія. Москва отримала б можливість використовувати внутрішні суперечки для інформаційних атак і спроб послабити українську державу.

У виданні також зазначають, що вибори зараз можуть перетворитися на боротьбу за владу всередині країни саме в момент, коли головним завданням залишається протистояння російській агресії. Водночас заклик Федорова вже посилює дискусію щодо майбутнього української політичної системи та легітимності влади.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори між Україною та Росією можуть знову продовжитися у Стамбулі. Про таку можливість заявив глава російської делегації Володимир Мединський, однак конкретних дат нового раунду зустрічей він не назвав. Політолог Валерій Клочок вважає, що наразі зарано говорити про реальний прорив у дипломатичному процесі, адже Москва може переслідувати власні тактичні цілі.