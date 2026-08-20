Федоров готовит серьезный подарок Кремлю: на Западе раскрыли большую опасность из-за идеи эксминистра

Призыв экс-министра обороны Михаила Федорова провести выборы в Украине может усилить политическое давление на президента Владимира Зеленского. В то же время, американский телеканал CNN отмечает: реализовать такую инициативу во время полномасштабной войны будет чрезвычайно сложно, а поспешное голосование может создать для страны больше проблем, чем решить.

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Эксперты по избирательному праву отмечают, что даже при отсутствии войны Украине понадобилось бы минимум около полугода для необходимых законодательных изменений, технической подготовки и создания условий для проведения выборов в соответствии с европейскими стандартами.

Еще сложнее проблема обеспечения участия всех граждан. Речь идет о военнослужащих на фронте, миллионах украинцев за рубежом, жителях оккупированных территорий, а также стариках, которые не пользуются цифровыми сервисами. Организовать безопасное и справедливое голосование для всех категорий населения в условиях войны фактически очень трудно.

Отдельный риск – возможны сомнения в легитимности результатов. Если часть украинцев не сможет проголосовать, проигравшая сторона может поставить под вопрос результаты выборов, что способно спровоцировать продолжающийся политический кризис.

CNN предупреждает, что именно к такому сценарию может стремиться Россия. Москва получила возможность использовать внутренние споры для информационных атак и попыток ослабить украинское государство.

В издании также отмечают, что выборы сейчас могут превратиться в борьбу за власть внутри страны именно в момент, когда главной задачей остается противостояние российской агрессии. В то же время призыв Федорова уже усиливает дискуссию по поводу будущего украинской политической системы и легитимности власти.

Портал "Комментарии" уже писал, что переговоры между Украиной и Россией могут снова продолжиться в Стамбуле. Такую возможность заявил глава российской делегации Владимир Мединский, однако конкретных дат нового раунда встреч он не назвал. Политолог Валерий Клочок считает, что рано говорить о реальном прорыве в дипломатическом процессе, ведь Москва может преследовать собственные тактические цели.