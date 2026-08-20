Минобороны РФ хвастается «ударами по военным заводам»: что заявили

Российская оккупационная армия нанесла масштабный комбинированный удар по Киеву и Киевской области, в результате чего в столице разрушены жилые дома, школа и детская больница, а количество жертв среди гражданского населения продолжает расти.

Иллюстративное фото

В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев и близлежащие населенные пункты, применив крылатые ракеты, баллистику и ударные беспилотники. Враждебное Министерство обороны цинично отчиталось о ночном налете, пытаясь оправдать убийства мирных жителей ударами по оборонно-промышленным и логистическим центрам.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием, — заявили в военном ведомстве страны-агрессорки, перечисляя надуманные цели в столице Украины, — по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистического центра и складов в Киеве и Киевской области".

В частности, в своих официальных сводках кафиры утверждают о якобы поражении цехов ГП "Антонов", ООО "Fire Point" и складов "Укрспецсистемс", где якобы производили беспилотники. Также враг заявил о прилетах по логистическому центру в Мартусовке и по топливной базе в Броварах. Кроме того, захватчики опубликовали кадры запуска крылатых ракет морского базирования "Калибр" с подписью: "Бьем залпом".

Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Однако реальные последствия российских обстрелов оказались сугубо террористическими и направленными против гражданских. По информации Президента Владимира Зеленского, только в украинской столице в результате террористического налета погибли по меньшей мере 13 граждан, есть жертвы и в Киевской области. Российские ракеты изуродовали обычные жилые дома, полностью разрушив верхние этажи одной из многоэтажек, а также попали в детскую больницу и общеобразовательную школу. Пока известно о около 40 госпитализированных с ранениями разной степени тяжести.

Серьезные разрушения испытала инфраструктура в других городах региона, где под удар снова попали гуманитарные миссии.

"В Борисполе был удар по продуктовым складам и объектам "Красного креста", — сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, описывая текущую ситуацию на местах прилетов, — спасатели продолжают тушить пожары".

Кроме столичного региона, накануне вечером захватчики атаковали южные ворота страны, нанеся удары по портовой инфраструктуре "Черноморская" и "Южный". Пока во всех пострадавших точках продолжаются поисково-спасательные работы, ГСЧС разбирает завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди.