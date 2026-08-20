Виталий Кличко сообщил, во сколько Киеву обходится каждая воздушная атака

Каждый вражеский обстрел столицы наносит колоссальный финансовый ущерб городской громаде, заставляя власти оперативно перераспределять сотни миллионов гривен на ликвидацию последствий разрушений.

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Столица Украины продолжает жить в условиях сверхвысокой интенсивности воздушного террора, что существенно вымывает ресурсы городского бюджета. Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии представителям медиа сообщил, что масштабы разрушений в жилищном секторе уже достигли критических отметок, ведь на сегодняшний день более 4 тысяч сооружений города имеют повреждения разной степени.

"Каждая атака на Киев стоит городскому бюджету около полумиллиарда гривен", — констатировал глава столицы, отвечая на вопросы журналистки по поводу финансового бремени войны для мегаполиса.

По словам городского головы, регулярность налетов остается стабильно высокой. Фактически каждые несколько дней враг испытает на крепость киевскую систему ПВО.

"Почти дважды в неделю Киев находится под атакой баллистики, – подчеркнул Виталий Кличко, детализируя типы воздушных угроз для киевлян, – крылатых ракет или дронов".

Учитывая это, глава КГГА признал, что профессиональных, капитальных бомбоубежищ, гарантирующих высокий уровень защиты от падения тяжелых ракет, в городе до сих пор не хватает. Чтобы исправить ситуацию, до конца текущего года на улицах Киева планируется развернуть дополнительную сеть мобильных бетонных убежищ. Их будут монтировать, прежде всего, в тех микрорайонах, где ощущается острый дефицит подземных сооружений. Кличко также упрекнул руководителей районных администраций: в прошлом году на закупку таких мобильных конструкций выделили 500 миллионов гривен, однако чиновники на местах не смогли освоить эти средства и просто вернули их обратно в казну.

В то же время городские власти активно готовятся к возможным кризисным сценариям в энергетике. Сейчас в Киеве идет масштабное создание дублирующей системы отопления. В настоящее время выполнено уже более половины общего объема запланированных работ, а на некоторых ключевых объектах инфраструктуры уровень готовности к отопительному сезону уже достигает 90%.

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