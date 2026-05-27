Вірогідність повторного наступу Росії з Білорусі: озвучено приголомшливу заяву про намір Путіна

Росія нібито продовжує перекидати певні ресурси до прикордонних районів на напрямку Україна–Білорусь, що в інформаційному просторі періодично породжує припущення про можливу підготовку нового удару по Києву з північного напрямку. Ситуацію прокоментував військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в інтерв’ю ТСН.ua. Він розповів, чи є нині реальні підстави говорити про повторний наступ із території Білорусі та наскільки ймовірним виглядає такий сценарій у найближчій перспективі.

За словами Романенка, попри активні обговорення та регулярні повідомлення в медіапросторі, фактичних ознак формування ударного угруповання російських військ у Білорусі наразі не спостерігається. Він наголосив, що значна частина інформації про "загрозу з півночі" часто базується на припущеннях і інформаційному нагнітанні, а не на підтверджених даних розвідки.

Експерт підкреслив, що станом на сьогодні підстав говорити про безпосередню загрозу наступу з білоруського напрямку немає. На його думку, нинішніх російських сил недостатньо навіть для повного виконання вже поставлених завдань на інших ділянках фронту, не кажучи про відкриття нового великого напрямку.

Водночас він визнає, що в стратегічній перспективі повністю виключати подібний розвиток подій не можна. Кремль, за його оцінкою, і надалі зберігає амбіції щодо української столиці, однак реалізація таких планів потребує значних ресурсів, яких Росія наразі не має у достатньому обсязі.

Романенко наголосив, що для проведення масштабної наступальної операції необхідне потужне угруповання військ, логістика та резерви, яких сьогодні у РФ бракує. Саме тому говорити про реальний новий наступ із Білорусі як про найближчу загрозу наразі передчасно.

