Вероятность повторного наступления России из Беларуси: озвучено потрясающее заявление о намерении Путина

Россия якобы продолжает опрокидывать определенные ресурсы в приграничные районы на направлении Украина-Беларусь, что в информационном пространстве периодически порождает предположение о возможной подготовке нового удара по Киеву с северного направления. Ситуацию прокомментировал военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью ТСН.ua. Он рассказал, есть ли реальные основания говорить о повторном наступлении с территории Беларуси и насколько вероятным выглядит такой сценарий в ближайшей перспективе.

По словам Романенко, несмотря на активные обсуждения и регулярные сообщения в медиапространстве, фактических признаков формирования ударной группировки российских войск в Беларуси пока не наблюдается. Он отметил, что значительная часть информации об "угрозе с севера" часто базируется на предположениях и информационном нагнетании, а не на подтвержденных данных разведки.

Эксперт подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день оснований говорить о непосредственной угрозе наступления с белорусского направления нет. По его мнению, нынешних российских сил недостаточно даже для полного выполнения поставленных задач на других участках фронта, не говоря об открытии нового большого направления.

В то же время, он признает, что в стратегической перспективе полностью исключать подобное развитие событий нельзя. Кремль, по его оценке, продолжает сохранять амбиции относительно украинской столицы, однако реализация таких планов требует значительных ресурсов, которых Россия пока не имеет в достаточном объеме.

Романенко подчеркнул, что для проведения масштабной наступательной операции необходима мощная группировка войск, логистика и резервы, которых сегодня в РФ не хватает. Именно поэтому говорить о реальном новом наступлении из Беларуси как о ближайшей угрозе пока преждевременно.

