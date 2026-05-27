Атаки України остаточно довели РФ до катастрофи: це рішення остаточно зробить Путіна банкротом

Російська Федерація розглядає можливість запровадження обмежень або повної заборони експорту дизельного та авіаційного пального на тлі наслідків українських атак безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За даними аналітиків, регулярні удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах призводять до вимушених зупинок виробничих потужностей і зниження загальних обсягів переробки сировини. Через це частина підприємств працює з перебоями або тимчасово зупиняє роботу для ліквідації наслідків атак і проведення відновлювальних робіт.

Аналітична компанія OilX оцінює, що у квітні середній рівень переробки нафти в РФ становив близько 4,69 мільйона барелів на добу. Це найнижчий показник за останні 16 років, що свідчить про суттєве навантаження на галузь і зниження її виробничих можливостей.

Джерела також зазначають, що після консультацій 26 травня за участі віцепрем’єр-міністра РФ Олександра Новака, присвячених ситуації на внутрішньому паливному ринку, російським нафтовим компаніям було рекомендовано скоротити експортні продажі нафтопродуктів. Такі кроки розглядаються як спроба стабілізувати внутрішнє забезпечення паливом.

За попередніми даними, рішення щодо можливої заборони експорту дизелю та авіапального вже опрацьовується, однак остаточні терміни його запровадження поки не визначені.

У російському уряді наголошують, що головним пріоритетом залишається забезпечення внутрішнього ринку паливом у достатніх обсягах. Влада підкреслює необхідність постійного моніторингу ситуації та координації між державними структурами й компаніями для оперативного реагування на можливі ризики.

Експерти Bloomberg також зауважують, що потенційне обмеження експорту може вплинути на світовий ринок нафтопродуктів. Росія є одним із ключових постачальників дизельного пального, забезпечуючи значну частку світового експорту, тому скорочення поставок може спричинити зростання цін.

