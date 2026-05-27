Атаки Украины окончательно довели РФ до катастрофы: это решение окончательно сделает Путина банкротом

Российская Федерация рассматривает возможность введения ограничений или полного запрета на экспорт дизельного и авиационного горючего на фоне последствий украинских атак беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным аналитиков, регулярные удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам приводят к вынужденным остановкам производственных мощностей и снижению общих объемов переработки сырья. Поэтому часть предприятий работает с перебоями или временно останавливает работу для ликвидации последствий атак и проведения восстановительных работ.

Аналитическая компания OilX оценивает, что в апреле средний уровень переработки нефти в РФ составил около 4,69 миллионов баррелей в сутки. Это самый низкий показатель за последние 16 лет, что свидетельствует о существенной нагрузке на отрасль и снижении ее производственных возможностей.

Источники также отмечают, что после консультаций 26 мая с участием вице-премьер-министра РФ Александра Новака, посвященных ситуации на внутреннем топливном рынке, российским нефтяным компаниям было рекомендовано сократить экспортные продажи нефтепродуктов. Такие шаги рассматриваются как попытка стабилизировать внутреннее снабжение топливом.

По предварительным данным, решение о возможном запрете экспорта дизеля и авиатоплива уже прорабатывается, однако окончательные сроки его введения пока не определены.

В российском правительстве отмечают, что главным приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка топливом в достаточных объемах. Власти подчеркивают необходимость постоянного мониторинга ситуации и координации между государственными структурами и компаниями для оперативного реагирования на возможные риски.

Эксперты Bloomberg также отмечают, что потенциальное ограничение экспорта может отразиться на мировом рынке нефтепродуктов. Россия является одним из ключевых поставщиков дизельного горючего, обеспечивая значительную долю мирового экспорта, поэтому сокращение поставок может привести к росту цен.

