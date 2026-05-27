Кремль обіцяє масовано закидати Україну ракетами, але є один нюанс: що відомо

Росія не має достатніх можливостей для стабільного нарощування масованих ракетних ударів по Україні через обмежені виробничі ресурси та нестачу озброєння. Водночас публічні заяви й "анонси" атак можуть, за оцінками експертів, свідчити про проблеми з накопиченням ракетного арсеналу. Таку думку висловив офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук у програмі "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.

Він зазначив, що дії Росії нині мають не лише військовий, а й виражений інформаційно-психологічний характер, спрямований на вплив на українське суспільство.

За словами Ткачука, Кремль використовує тему ракетних ударів як елемент пропаганди, намагаючись подати їх як "відповідь" і "помсту", а не як наслідок власної агресії. Таким чином, російська сторона прагне посилити тиск на цивільне населення України та схилити його до поступок у можливих переговорах.

Водночас він наголосив, що можливості РФ щодо системного збільшення інтенсивності атак є обмеженими. Росія здатна здійснювати масовані удари лише періодично, накопичуючи ресурси, однак забезпечити постійно високий рівень інтенсивності не може. За його оцінкою, подібна ситуація вже спостерігалася раніше, коли хвилі атак змінювалися паузами.

Експерт також звернув увагу на те, що російська оборонна промисловість працює в умовах напруженого виробничого графіка та не завжди здатна швидко відновлювати запаси ракет. Як приклад він навів випадки, коли ракети, застосовані для ударів по Україні, могли бути виготовлені лише за короткий час до їх використання, що свідчить про обмежені виробничі можливості.

Ткачук підкреслив, що якби Росія мала змогу здійснювати регулярні масовані обстріли без обмежень, вона б не вдавалася до інформаційних попереджень. Натомість нинішня тактика, за його словами, поєднує елементи психологічного тиску та демонстративних заяв, що додатково вказує на наявність дефіциту ракетного озброєння.

