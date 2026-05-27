Кремль обещает массированно забрасывать Украину ракетами, но есть один нюанс: что известно

У России нет достаточных возможностей для стабильного наращивания массированных ракетных ударов по Украине из-за ограниченных производственных ресурсов и недостатка вооружения. В то же время публичные заявления и анонсы атак могут, по оценкам экспертов, свидетельствовать о проблемах с накоплением ракетного арсенала. Такое мнение высказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в программе Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо.

Он отметил, что действия России сейчас носят не только военный, но и выраженный информационно-психологический характер, направленный на влияние на украинское общество.

По словам Ткачука, Кремль использует тему ракетных ударов в качестве элемента пропаганды, пытаясь представить их как "ответ" и "отмщение", а не как следствие собственной агрессии. Таким образом, российская сторона стремится усилить давление на гражданское население Украины и склонить его к уступкам возможных переговоров.

В то же время он подчеркнул, что возможности РФ по системному увеличению интенсивности атак ограничены. Россия способна совершать массированные удары лишь периодически, накапливая ресурсы, однако обеспечить постоянно высокий уровень интенсивности не может. По его оценке, подобная ситуация уже наблюдалась раньше, когда волны атак сменялись паузами.

Эксперт также обратил внимание, что российская оборонная промышленность работает в условиях напряженного производственного графика и не всегда способна быстро восстанавливать запасы ракет. В качестве примера он привел случаи, когда ракеты, примененные для ударов по Украине, могли быть изготовлены только за короткое время до их использования, что свидетельствует об ограниченных производственных возможностях.

Ткачук подчеркнул, что если бы Россия имела возможность осуществлять регулярные массированные обстрелы без ограничений, она не прибегала бы к информационным предупреждениям. В то же время нынешняя тактика, по его словам, объединяет элементы психологического давления и демонстративных заявлений, что дополнительно указывает на наличие дефицита ракетного вооружения.

