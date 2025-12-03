У містечку Войєнс на півдні Данії Україна вироблятиме ракетне паливо. Міністр економіки Данії Мортен Бєдсков, бургомістр Мадс Скау та директор датського відділення української компанії Fire Point В'ячеслав Бондарчук встромили лопати в землю на місці майбутнього заводу. Про це пише BILD .

Виробництво ракетного палива для України вперше з'явиться у державі НАТО

Данія таким чином стає першою державою НАТО, яка дозволила українському оборонному підприємству розмістити свій виробничий майданчик на своїй території. Данський та український уряди уклали для цього відповідні угоди цього року.

На об'єкті біля авіабази Скрюдструп Fire Point планує виготовляти тверде ракетне паливо військового призначення. Розміщення виробництва у Данії виключить ризик російської атаки на заводі. Підприємство має розпочати роботу у 2026 році.

Проект, однак, викликає суперечки. Місцеві жителі, як повідомляють данські ЗМІ, переймаються безпекою та побоюються можливої диверсії з боку Росії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що в Україні досі немає власних далекобійних балістичних ракет. 2021 року офіційно говорили, що українська балістична ракета "Сапсан" готова вже на 80%, але про її серійне виробництво досі нічого не чути, а надії на це тануть з кожним кілометром наближення фронту до одного з ключових українських підприємств ракетної програми. Про це пише Defense Express.