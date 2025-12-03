В городке Войенс на юге Дании Украина будет производить ракетное топливо. Министр экономики Дании Мортен Бёдсков, бургомистр Мадс Скау и директор датского отделения украинской компании Fire Point Вячеслав Бондарчук воткнули лопаты в землю на месте будущего завода. Об этом пишет BILD.

Производство ракетного топлива для Украины впервые появится в государстве НАТО

Дания, таким образом, становится первым государством НАТО, позволившим украинскому оборонному предприятию разместить свою производственную площадку на своей территории. Датское и украинское правительства заключили для этого соответствующие соглашения в текущем году.

На объекте возле авиабазы Скрюдструп Fire Point планирует производить твёрдое ракетное топливо военного назначения. Размещение производства в Дании исключит риск российской атаки по заводу. Предприятие должно начать работу в 2026 году.

Проект, однако, вызывает споры. Местные жители, как сообщают датские СМИ, беспокоятся о безопасности и опасаются возможной диверсии со стороны России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине до сих пор нет собственных дальнобойных баллистических ракет. В 2021 году официально говорили, что украинская баллистическая ракета "Сапсан" готова уже на 80%, но о ее серийном производстве до сих пор ничего не слышно, а надежды на это тают с каждым километром приближения фронта к одному из ключевых украинских предприятий ракетной программы. Об этом пишет Defense Express.