Собственное производство баллистических ракет в Украине достаточно призрачно из-за приближения фронта – Defense Express

В Украине до сих пор нет собственных дальнобойных баллистических ракет. В 2021 году официально говорили, что украинская баллистическая ракета "Сапсан" готова уже на 80%, но о ее серийном производстве до сих пор ничего не слышно, а надежды на это тают с каждым километром приближения фронта к одному из ключевых украинских предприятий ракетной программы . Об этом пишет Defense Express.

Издание отмечает, что о разработке украинской баллистической ракеты говорят много и давно, не называя названий, но кивая на проект "Сапсан", он же в экспортной версии "Гром-2". Пусковую публично показали еще в 2018 году, как и отдельные элементы самой ракеты.

Несмотря на то, что готовность "Сапсана" на уровне 2021 года оценивалась в 80%, как тогда заявил тогдашний министр обороны Андрей Таран, почти за пять лет о массовом серийном производстве этой ракеты ничего не слышно. Более того, с каждым километром приближения фронта к одному из ключевых украинских предприятий ракетной программы, если ничего не изменить, надежда на это тает.

"Конечно, не исключаются сообщения на официальном уровне о первых испытаниях в 2024 году, за которыми, уже по неофициальной информации, стоит удар на почти 300 км. Но не на заявленную дальность "Сапсана" в 480 км, при реальной потребности обладать баллистической ракетой для поражения объектов на территории РФ на дальность от 1000 км.

В то же время современная баллистическая ракета это действительно сложное, высокотехнологичное изделие, которое начинается с твердотопливного двигателя, которое Украине никто не продаст. А без него говорить о собственной баллистической ракете можно только в глубокой теории", – отмечают в Defense Express.

И о реальной сложности производства твердого топлива для ракет и реальных возможностях Украины по просьбе Defense Express рассказал Зиновий Пак. Доктор химических наук, профессор, бывший гендиректор и генконструктор научно-производственного объединения "Союз", которое во времена СССР отвечало за разработку твердотопливных двигателей для баллистических ракет, включая "Тополь". Сейчас это предприятие отвечает за "Ярс", "Искандер" и другие ракеты.

Зиновий Пак, родившийся у Ланы-Соколевски под Стрые, возглавлял "Союз" до 1996 года, до 2003 года — российское государственное агентство по боеприпасам. Сейчас живет в Словении. Более двух лет назад подал, пока безрезультатно, документы на получение украинского гражданства.

А начать возможно с того, что все известные надежды на твердое топливо для украинских баллистических ракет неразрывно связаны с Павлоградским химическим заводом.

Отмечается, что потенциала только Павлоградского химзавода, отвечающего за серийное изготовление ряда образцов твердого топлива, в современных условиях недостаточно для развития целого направления спецхимии.

Также нужно учесть, что физически Павлоградский химзавод уже на расстоянии 80 км от приближающейся линии фронта. И говорить о возможности производства на нем ракетного топлива сложно. Более того, мнения о его переносе вряд ли имеют реальную почву. Ибо Павлоградский химический завод занимает площадь где-то в 700 га из-за использования старых производственных технологий.

Советское наследие свидетельствует, что все боеприпасные, пороховые и предприятия спецхимии расположены на колоссальных территориях. Это связано с правилами безопасности, чтобы ограничить последствия возможного взрыва на отдельных площадках или участках производства. Как следствие – большие площади, разъединяющие земляные валы, жесткие меры безопасности на самих площадках.

Для Украины повторение где-то в глубоком тылу такого предприятия не имеет смысла. Но можно использовать современные отработанные технологии, когда производство продуктов спецхимии размещается в сферах 20 метров в диаметре. Такая сфера выдерживает взрывную нагрузку в 1,5 тонны тротила. Если внутри такой сферы взорвать такую массу тротила, продукты взрыва идут вверх вертикально через сетку. Здание остается почти целым. Устойчивость от внешнего давления – в пределах 5-6 тонн. Это сооружение очень трудно разрушить снаружи ударами ракетным вооружением.

"Это направление крайне важно и позволяет определить строительство боеприпасных заводов или предприятий спецхимии в Украине именно по такой схеме как перспективное. Также эта технология минимизирует использование площади для постройки таких сложных и опасных объектов.

При этом возможно использование так называемых объектов "С", где раньше хранились ядерные боеприпасы от тактических и баллистических ядерных вооружений при СССР. Места выбора этих участков были оптимально определены, в этих зонах сейчас можно достраивать подобные защищенные производства спецхимии в рамках государственных программ развития ракетной и боеприпасной сферы". – добавили в издании.

