Вирізали грудну клітину: страшні свідчення дружини полеглого воїна

Дружина загиблого українського військовослужбовця Марина Усенко поділилася важкими свідченнями про обставини загибелі свого чоловіка та стан його тіла.

Жорстокість росіян до військових України

За її словами, отримані ушкодження свідчать не лише про вбивство, а й про знущання після смерті. Вона наголошує, що такі дії мають на меті завдати максимального болю — не тільки жертві, а й її близьким.

Жінка підкреслює, що подібні випадки мають глибокий психологічний вплив на родини загиблих, адже прийняти побачене практично неможливо.

Вона зазначає, що подібна жорстокість виходить за межі людського розуміння і що з кожним таким випадком рівень насильства лише поглиблюється.

Експерти наголошують, що подібні свідчення потребують ретельного документування як можливі докази воєнних злочинів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі дослідники зафіксували нове ймовірне масове поховання, яке могло з'явитися під час активних бойових дій у 2022 році.

Про це повідомляє команда фонду Mariupol Destruction and Victims. Йдеться про ділянку на Старокримському кладовище, де виявлено насип довжиною понад 50 метрів. Територія вкрита будівельним сміттям, а також заросла травою та чагарниками. За словами дослідників, на супутникових знімках видно характерні ознаки свіжого насипу, зокрема світлі плями, які можуть бути фрагментами будівельних матеріалів. Один із авторів проєкту, маріуполець Сергій, пояснює, що використання будівельного сміття може свідчити про спробу приховати місце поховання. За його словами, така практика застосовується для маскування свіжих могил до того моменту, поки природне середовище не приховає сліди.

