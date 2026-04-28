Вырезали грудную клетку: страшные свидетельства жены павшего воина

Жена погибшего украинского военнослужащего Марина Усенко поделилась тяжелыми свидетельствами об обстоятельствах гибели мужа и состоянии его тела.

Жестокость россиян к военным Украине

По ее словам, полученные повреждения свидетельствуют не только об убийстве, но и об издевательствах после смерти. Она подчеркивает, что такие действия преследуют цель причинить максимальную боль — не только жертве, но и ее близким.

Женщина подчеркивает, что подобные случаи оказывают глубокое психологическое влияние на семьи погибших, ведь принять увиденное практически невозможно.

Она отмечает, что подобная жестокость выходит за пределы человеческого понимания и что с каждым подобным случаем уровень насилия только углубляется.

Эксперты отмечают, что подобные свидетельства нуждаются в тщательном документировании как возможные доказательства военных преступлений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во временно оккупированном Мариуполе исследователи зафиксировали новое вероятное массовое захоронение, которое могло появиться во время активных боевых действий в 2022 году.

Об этом сообщает команда фонда Mariupol Destruction and Victims. Речь идет о участке на Старокрымском кладбище, где обнаружена насыпь длиной более 50 метров. Территория покрыта строительным мусором, а также заросла травой и кустарниками. По словам исследователей, на спутниковых снимках видны характерные признаки свежей насыпи, в частности, светлые пятна, которые могут быть фрагментами строительных материалов. Один из авторов проекта, мариуполец Сергей, объясняет, что использование строительного мусора может свидетельствовать о попытке скрыть место захоронения. По его словам, такая практика применяется для маскировки свежих могил до того момента, пока природная среда не скроет следы.

