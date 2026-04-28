У Маріуполі виявили приховане масове поховання
commentss НОВИНИ Всі новини

У Маріуполі виявили приховане масове поховання

У Маріуполі дослідники виявили приховане масове поховання, яке, ймовірно, з’явилося під час боїв у 2022 році

28 квітня 2026, 18:59
Ткачова Марія

У тимчасово окупованому Маріуполі дослідники зафіксували нове ймовірне масове поховання, яке могло з’явитися під час активних бойових дій у 2022 році.

У Маріуполі виявили приховане масове поховання

Масове поховання у Маріуполі

Про це повідомляє команда фонду Mariupol Destruction and Victims.

Йдеться про ділянку на Старокримському кладовище, де виявлено насип довжиною понад 50 метрів. Територія вкрита будівельним сміттям, а також заросла травою та чагарниками.

За словами дослідників, на супутникових знімках видно характерні ознаки свіжого насипу, зокрема світлі плями, які можуть бути фрагментами будівельних матеріалів.

Один із авторів проєкту, маріуполець Сергій, пояснює, що використання будівельного сміття може свідчити про спробу приховати місце поховання. За його словами, така практика застосовується для маскування свіжих могил до того моменту, поки природне середовище не приховає сліди.

Він також наголошує, що на цій території раніше не було будівництва або житлової забудови, тому поява значної кількості будівельного сміття виглядає нетиповою.

Дослідники припускають, що в цьому місці могли бути поховані загиблі під час бойових дій або окупації міста, однак остаточні висновки потребують додаткових перевірок.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про масштабні плани Росії щодо залучення іноземців до участі у війні проти України у 2026 році.
За даними проєкту Хочу жити, йдеться щонайменше про 18,5 тисячі осіб, а загалом — про десятки тисяч потенційно мобілізованих. У межах підготовки Росія вже провела масштабну перевірку іноземців у всіх федеральних округах. Під облік потрапили чоловіки віком від 18 до 60 років. До цієї роботи залучали структури Генштабу ЗС РФ та підрозділи МВС, які відповідають за міграційний облік.



Джерело: https://freeradio.com.ua/u-mariupoli-doslidnyky-vyiavyly-prykhovane-masove-pokhovannia-chyi-tila-tudy-mohly-zvozyty-u-2022-rotsi/
