В Мариуполе обнаружили скрытое массовое захоронение

Во временно оккупированном Мариуполе исследователи зафиксировали новое вероятное массовое захоронение, которое могло появиться во время активных боевых действий в 2022 году.

Об этом сообщает команда фонда Mariupol Destruction and Victims.

Речь идет о участке на Старокрымском кладбище, где обнаружена насыпь длиной более 50 метров. Территория покрыта строительным мусором, а также заросла травой и кустарниками.

По словам исследователей, на спутниковых снимках видны характерные признаки свежей насыпи, в частности, светлые пятна, которые могут быть фрагментами строительных материалов.

Один из авторов проекта, мариуполец Сергей, объясняет, что использование строительного мусора может свидетельствовать о попытке скрыть место захоронения. По его словам, такая практика применяется для маскировки свежих могил до того момента, пока природная среда не скроет следы.

Он также отмечает, что на этой территории раньше не было строительства или жилой застройки, поэтому появление значительного количества строительного мусора выглядит нетипичным.

Исследователи предполагают, что в этом месте могли быть похоронены погибшие во время боевых действий или оккупации города, однако окончательные выводы нуждаются в дополнительных проверках.

