"Виправляти ситуацію вже пізно": військові відверто розповіли, що відбувається у Покровську

Високопоставлений офіцер Збройних сил України, який служить на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська вже контролюють близько 60% території Покровська й активно просуваються в напрямку сусідніх населених пунктів Родинське та Мирноград. Про це йдеться у матеріалі "Громадського".

Битва за Покровськ (фото з відкритих джерел)

Пілот безпілотника, який залишив Покровськ, заявив, що українські підрозділи, які продовжують тримати позиції у місті, фактично опинилися в оточенні через постійне просочування та накопичення російських сил.

За словами військових, росіяни застосовують тактику "броунівського руху" — оминають передові позиції та заходять у тил невеликими групами. Унаслідок цього тилові підрозділи змушені вести стрілецькі бої, а оператори дронів не можуть ефективно виконувати свої завдання, що дозволяє ворогу продовжувати інфільтрацію.

Українські захисники вважають, що падіння Покровська автоматично призведе до втрати Мирнограда. Найбільша загроза для цього міста — можливе повне перерізання логістичних шляхів, які вже перебувають під вогневим контролем російських військ.

Офіцер попередив, що у випадку відсутності швидкого перегрупування може виникнути небезпека оточення від 1000 до 1500 українських військових. Частина бійців переконана, що ситуація вже майже критична.

Водночас командування вважає, що ударно-пошукові дії додаткових підрозділів ще можуть стабілізувати становище. Начальник відділення комунікацій 32-ї бригади Іван Столярчук наголосив, що спецпідрозділи не зможуть утримати місто, якщо механізовані бригади не забезпечать контроль флангів і збереження логістичних шляхів, які наразі суттєво ускладнені, але ще не повністю перерізані.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що спецпідрозділи ГУР почали зачистку Покровська. Головне управління розвідки Міністерства оборони України розпочало "складну десантну операцію" у районі Покровська. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в Силах оборони.

Як зазначається, у проведенні операції беруть участь спецпідрозділи та авіація ГУР.

"Штурмові підрозділи військової розвідки увійшли до районів міста, які російське командування вважало повністю підконтрольними", — йдеться у матеріалі.