"Исправлять ситуацию уже поздно": военные откровенно рассказали, что происходит в Покровске

Высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины, служащий на Покровском направлении, сообщил, что российские войска уже контролируют около 60% территории Покровска и активно продвигаются в направлении соседних населенных пунктов Родинское и Мирноград. Об этом говорится в материале "Общественного".

Битва за Покровск (фото из открытых источников)

Пилот беспилотника, покинувший Покровск, заявил, что украинские подразделения, которые продолжают держать позиции в городе, фактически оказались в окружении из-за постоянной утечки и накопления российских сил.

По словам военных, россияне применяют тактику "броуновского движения" — обходят передовые позиции и заходят в тыл небольшими группами. В результате тыловые подразделения вынуждены вести стрелковые бои, а операторы дронов не могут эффективно выполнять свои задачи, что позволяет врагу продолжать инфильтрацию.

Украинские защитники полагают, что падение Покровска автоматически приведет к потере Мирнограда. Самая большая угроза для этого города — возможно полное перерезание логистических путей, уже находящихся под огневым контролем российских войск.

Офицер предупредил, что в случае отсутствия быстрой перегруппировки может возникнуть опасность оцепления от 1000 до 1500 украинских военных. Часть бойцов убеждена, что ситуация уже почти критична.

В то же время, командование считает, что ударно-поисковые действия дополнительных подразделений еще могут стабилизировать положение. Начальник отделения коммуникаций 32-й бригады Иван Столярчук подчеркнул, что спецподразделения не смогут удержать город, если механизированные бригады не обеспечат контроль флангов и сохранения логистических путей, которые существенно затруднены, но еще не полностью перерезаны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с пецподразделения ГУР начали зачистку Покровска. Главное управление разведки Министерства обороны Украины приступило к "сложной десантной операции" в районе Покровска. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в Силах обороны.

Как отмечается, в проведении операции принимают участие спецподразделения и авиация ГУР.

"Штурмовые подразделения военной разведки вошли в районы города, которые российское командование считало полностью подконтрольными", — говорится в материале.