Виплати військовим: у МОУ роз’яснили ситуацію з коштами

У Міністерстві оборони України повідомили про порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям у січні. У відомстві зазначили, що залишок коштів за грудень 2025 року буде виплачений у повному обсязі протягом січня 2026 року.

За інформацією МОУ, необхідний фінансовий ресурс уже спрямували до військових частин. У міністерстві пояснили, що часткова виплата наприкінці грудня була пов’язана з особливостями завершення бюджетного року та не є порушенням чинного законодавства.

У Департаменті соціального забезпечення МОУ наголосили, що грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується щомісяця до 20 числа. У випадку, якщо кошти надходять пізніше, виплати здійснюються протягом трьох днів після їх надходження. Такий порядок визначено рішенням очільника відомства від 06.01.2026.

Також у міністерстві зазначили, що в окремих випадках можливі затримки виплат. Причинами можуть бути бюджетні обмеження, помилки у фінансових запитах військових частин або переведення військовослужбовців між підрозділами.

