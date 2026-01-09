logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Виплати військовим: у МОУ роз’яснили ситуацію з коштами
commentss НОВИНИ Всі новини

Виплати військовим: у МОУ роз’яснили ситуацію з коштами

У Міністерстві оборони України заявили, що залишок грошового забезпечення за грудень 2025 року військовим виплатять у повному обсязі в січні 2026 року

9 січня 2026, 23:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Міністерстві оборони України повідомили про порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям у січні. У відомстві зазначили, що залишок коштів за грудень 2025 року буде виплачений у повному обсязі протягом січня 2026 року.

Виплати військовим: у МОУ роз’яснили ситуацію з коштами

Виплати українським військовим 2026 рік

За інформацією МОУ, необхідний фінансовий ресурс уже спрямували до військових частин. У міністерстві пояснили, що часткова виплата наприкінці грудня була пов’язана з особливостями завершення бюджетного року та не є порушенням чинного законодавства.

У Департаменті соціального забезпечення МОУ наголосили, що грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується щомісяця до 20 числа. У випадку, якщо кошти надходять пізніше, виплати здійснюються протягом трьох днів після їх надходження. Такий порядок визначено рішенням очільника відомства від 06.01.2026.

Також у міністерстві зазначили, що в окремих випадках можливі затримки виплат. Причинами можуть бути бюджетні обмеження, помилки у фінансових запитах військових частин або переведення військовослужбовців між підрозділами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що британська розвідка вважає, що ракета "Орешник", яку росія вдруге застосувала проти України, є модифікованим варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж". Перші випробування цієї ракети відбулися ще у 2011 році.
У відомстві зазначають, що "Орешник" є експериментальною системою озброєння. За оцінками розвідки, таких ракет у росії небагато, а їх вартість значно перевищує ціну інших ракет, які рф регулярно використовує для ударів по території України. Британська розвідка також наголошує, що застосування "Орешника" майже напевно мало характер стратегічного сигналу. Це пов’язують із непідтвердженими заявами про нібито атаку на резиденцію путіна на Валдаї, після яких росія могла вдатися до демонстративного використання нової ракети.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://mod.gov.ua/news/shhodo-viplati-groshovogo-zabezpechennya-vijskovosluzhbovczyam-zsu-u-sichni-2026-roku
Теги:

Новини

Всі новини