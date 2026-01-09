Выплаты военным: в МОУ разъяснили ситуацию с денежными средствами

В Министерстве обороны Украины сообщили о порядке выплат денежного довольствия военнослужащим в январе. В ведомстве отметили, что остаток средств за декабрь 2025 будет выплачен в полном объеме в течение января 2026 года.

Выплаты украинским военным 2026 год

По информации МОУ, необходимый финансовый ресурс уже направили в воинские части. В министерстве пояснили, что частичная выплата в конце декабря была связана с особенностями завершения бюджетного года и не является нарушением действующего законодательства.

В Департаменте социального обеспечения МОУ подчеркнули, что денежное довольствие военнослужащим выплачивается ежемесячно до 20 числа. В случае, если денежные средства поступают позже, выплаты производятся в течение трех дней после их поступления. Такой порядок определен решением главы ведомства от 06.01.2026.

Также в министерстве отметили, что в редких случаях возможны задержки выплат. Причинами могут быть бюджетные ограничения, ошибки в финансовых запросах воинских частей или перевод военнослужащих между подразделениями.

