Скільки ракет типу «Орєшнік» має росія

Британська розвідка вважає, що ракета "Орешник", яку росія вдруге застосувала проти України, є модифікованим варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж". Перші випробування цієї ракети відбулися ще у 2011 році.

Російські ракети «Орєшнік»

У відомстві зазначають, що "Орешник" є експериментальною системою озброєння. За оцінками розвідки, таких ракет у росії небагато, а їх вартість значно перевищує ціну інших ракет, які рф регулярно використовує для ударів по території України.

Британська розвідка також наголошує, що застосування "Орешника" майже напевно мало характер стратегічного сигналу. Це пов’язують із непідтвердженими заявами про нібито атаку на резиденцію путіна на Валдаї, після яких росія могла вдатися до демонстративного використання нової ракети.

У звіті підкреслюється, що використання дорогої та обмеженої в кількості ракети не має ознак масового бойового застосування і радше спрямоване на політичний та психологічний ефект.

