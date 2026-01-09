Сколько ракет типа «Орешник» имеет россия

Британская разведка считает, что ракета "Орешник", которую вторая вторая россия применила против Украины, является модифицированным вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Первые испытания этой ракеты прошли еще в 2011 году.

Российские ракеты «Орешник»

В ведомстве отмечают, что "Орешник" является экспериментальной системой вооружения. По оценкам разведки, таких ракет в России немного, а их стоимость значительно превышает цену других ракет, которые регулярно используют для ударов по территории Украины.

Британская разведка также отмечает, что применение "Орешника" почти наверняка носило характер стратегического сигнала. Это связывают с неподтвержденными заявлениями о якобы атаке на резиденцию путина на Валдае, после которых россия могла прибегнуть к демонстративному использованию новой ракеты.

В отчете подчеркивается, что использование дорогостоящей и ограниченной в количестве ракеты не имеет признаков массового боевого применения и скорее направлено на политический и психологический эффект.

