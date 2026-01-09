logo

RU UA
Война с Россией Сколько ракет типа «Орешник» имеет россия
Сколько ракет типа «Орешник» имеет россия

Британская разведка заявила, что россия имеет ограниченное количество ракет «Орешник», которые значительно дороже других средств поражения, применяемых против Украины

9 января 2026, 23:09
Автор:
Ткачова Марія

Британская разведка считает, что ракета "Орешник", которую вторая вторая россия применила против Украины, является модифицированным вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Первые испытания этой ракеты прошли еще в 2011 году.

Сколько ракет типа «Орешник» имеет россия

Российские ракеты «Орешник»

В ведомстве отмечают, что "Орешник" является экспериментальной системой вооружения. По оценкам разведки, таких ракет в России немного, а их стоимость значительно превышает цену других ракет, которые регулярно используют для ударов по территории Украины.

Британская разведка также отмечает, что применение "Орешника" почти наверняка носило характер стратегического сигнала. Это связывают с неподтвержденными заявлениями о якобы атаке на резиденцию путина на Валдае, после которых россия могла прибегнуть к демонстративному использованию новой ракеты.

В отчете подчеркивается, что использование дорогостоящей и ограниченной в количестве ракеты не имеет признаков массового боевого применения и скорее направлено на политический и психологический эффект.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий российской армии Шеховцев Андрей Владимирович, проходящий службу в мотострелковом взводе 3-й роты 1-го батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады, заявил о системных поборах и фактических поборах с угрозами, угрозами с угрозами.
По словам Шеховцева, в ночь на 1 января 2026 на позиции привезли алкоголь для командиров в момент, когда его группа находилась на эвакуации раненых. После выполнения задания командир взвода Александр Павлинский с позывным "Отжимщиком", как утверждает военный, потребовал доставить ему алкоголь и красную икру для празднования. Шеховцев отказался, объяснив, что выполнить это безопасно невозможно.



Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/2009646229219668000/photo/1
