Солдат рф викрив всі секрети армії рф

Військовослужбовець російської армії Шеховцев Андрей Владимирович, який проходить службу у мотострілецькому взводі 3-ї роти 1-го батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади, заявив про системні побори, погрози вбивством та фактичні розправи над військовими з боку командирів.

Солдат рф розповів про армію рф

За словами Шеховцева, у ніч на 1 січня 2026 року на позиції привезли алкоголь для командирів у момент, коли його група перебувала на евакуації поранених. Після виконання завдання командир взводу Александр Павлинский з позивним "Отжимщик", як стверджує військовий, зажадав доставити йому алкоголь і червону ікру для святкування. Шеховцев відмовився, пояснивши, що виконати це безпечно неможливо.

Після відмови, за його словами, за алкоголем відправили операторів БПЛА, яким раніше забороняли залишати укриття через високий ризик загибелі. По дорозі один з операторів загинув, залишивши алкоголь на місці. Після цього Павлинский, як стверджується, заявив, що у разі відмови забрати алкоголь він "обнулить" підлеглих.

Шеховцев також розповів, що командир призначив зустріч у лісосмузі з назвою "Гвоздь", де, за його словами, через постійні підвози провізії утворювалося велике скупчення військових і масово фіксувалися загиблі. Після того як Павлинский забрав алкоголь, він рушив у бік позицій групи Шеховцева і, як стверджується, відправив оператора БПЛА з позивним "Сон" іти першим — той загинув. Після цього командир звинуватив у загибелі підлеглих саму групу, заявивши, що вони не доставили алкоголь.

За словами Шеховцева, командир погрожував "обнуленням", але не реалізував погрозу через те, що військові були озброєні. Замість цього їм наказали наступного дня вирушати на передову.

Зранку, як стверджує військовий, заступник командира взводу Павел викликав його на командно-наглядовий пункт і пригрозив, що у разі відмови командири примусять його обмотатися танковими мінами та підірватися. У результаті Шеховцев і його група пішки пройшли близько 80 км до КНП. Після прибуття з’ясувалося, що командири оголосили їх у розшук, поширивши фото з твердженням, що вони нібито дезертири та небезпечні для "союзників".

Окрім цього, Шеховцев заявив про системне вимагання грошей у підрозділі. За його словами, командири вимагали до 2 млн рублів за те, щоб не відправляти військових на передову. Він також заявив про погрози, насильство та причетність до цього Александра Павлинского і військовослужбовця з прізвищем або позивним "Барев".

Шеховцев стверджує, що йому не дали можливості звернутися до прокуратури. Замість цього його змушували щодня копати яму розміром приблизно 2×2 м біля туалетів командування. За його словами, старшина з позивним "Ромео" дав зрозуміти, що ця яма призначена для них. Він також заявив про відсутність належних умов утримання та харчування.

Військовослужбовець просить забезпечити йому та його побратимам безпеку, перевести їх у безпечне місце та провести перевірку за фактами погроз, поборів і можливих розправ.

