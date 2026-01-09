logo_ukra

Такого ще не було: росіяни ховаються у фекальних ямах
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого ще не було: росіяни ховаються у фекальних ямах

Російські окупанти намагалися потайки проникнути до Мирнограда, ховаючись у фекальних ямах, але були виявлені й ліквідовані українськими десантниками

9 січня 2026, 21:26
Автор:
Ткачова Марія

Російські військові використовували фекальні ями як укриття поблизу Мирнограда Донецької області, намагаючись проникнути до міста. Про це повідомили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Такого ще не було: росіяни ховаються у фекальних ямах

Росіяни у фекальних ямах

Українські десантники зазначили, що захоплення Мирнограда залишається однією з основних цілей російських сил на покровському напрямку. Ситуація в місті залишається складною — противник постійно намагається знайти слабкі місця в обороні та змінює тактику дій.

За наявною інформацією, навколо Мирнограда російські війська вже зосередили понад 10 підрозділів і продовжують накопичувати сили для подальших атак.

Під час пошуку диверсійних груп у цьому районі військовослужбовці 79-ї бригади виявили окупантів на території фермерського господарства. Для маскування кілька груп противника тривалий час використовували фекальні ями як укриття.

У бригаді повідомили, що всі виявлені окупанти були ліквідовані.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко виступив із публічною заявою у відповідь на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського, в якому той розкритикував роботу місцевої влади в умовах кризової ситуації, зокрема у столиці.
У зверненні президент заявив, що в критичні моменти потрібно не уникати проблем, а вирішувати їх, особливо коли для цього є фінансові ресурси, як у Києві. Він наголосив, що найбільш забезпечене фінансами місто України повинно мати всі необхідні резервні схеми.
Олексій Гончаренко у своїй заяві поставив під сумнів право президента робити такі закиди, закликавши почати з відповідальності центральної влади. Він звернув увагу на корупційні скандали, пов’язані із захистом енергетичної інфраструктури, та на дії представників влади, які, за його словами, мали перебувати під контролем президента.



Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0cRgpck4TDBkjceoBBckLi6ghusRkBdS2pw9CxQEXczztM2KVVtEDUsUyU6djsL5l&id=100064724046822
