Такого ще не було: росіяни ховаються у фекальних ямах

Російські військові використовували фекальні ями як укриття поблизу Мирнограда Донецької області, намагаючись проникнути до міста. Про це повідомили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Росіяни у фекальних ямах

Українські десантники зазначили, що захоплення Мирнограда залишається однією з основних цілей російських сил на покровському напрямку. Ситуація в місті залишається складною — противник постійно намагається знайти слабкі місця в обороні та змінює тактику дій.

За наявною інформацією, навколо Мирнограда російські війська вже зосередили понад 10 підрозділів і продовжують накопичувати сили для подальших атак.

Під час пошуку диверсійних груп у цьому районі військовослужбовці 79-ї бригади виявили окупантів на території фермерського господарства. Для маскування кілька груп противника тривалий час використовували фекальні ями як укриття.

У бригаді повідомили, що всі виявлені окупанти були ліквідовані.

