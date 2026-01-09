logo

Такого еще не было: россияне прячутся в фекальных ямах
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого еще не было: россияне прячутся в фекальных ямах

Российские оккупанты пытались тайком проникнуть в Мирноград, прячась в фекальных ямах, но были обнаружены и ликвидированы украинскими десантниками

9 января 2026, 21:26
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские военные использовали фекальные ямы в качестве укрытия вблизи Мирнограда Донецкой области, пытаясь проникнуть в город. Об этом сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Такого еще не было: россияне прячутся в фекальных ямах

Россияне в фекальных ямах

Украинские десантники отметили, что захват Мирнограда остается одной из основных целей российских сил в покровском направлении. Ситуация в городе остается сложной – противник постоянно пытается найти слабые места в обороне и меняет тактику действий.

По имеющейся информации, вокруг Мирнограда российские войска уже сосредоточили более десяти подразделений и продолжают накапливать силы для дальнейших атак.

При поиске диверсионных групп в этом районе военнослужащие 79-й бригады обнаружили оккупантов на территории фермерского хозяйства. Для маскировки несколько групп противника длительное время использовали фекальные ямы в качестве укрытия.

В бригаде сообщили, что все обнаруженные оккупанты были ликвидированы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко выступил с публичным заявлением в ответ на вечернее обращение президента Владимира Зеленского, в котором тот раскритиковал работу местных властей в условиях кризисной ситуации, в частности в столице.
В обращении президент заявил, что в критические моменты нужно не избегать проблем, а решать их, особенно когда для этого есть финансовые ресурсы, как в Киеве. Он подчеркнул, что наиболее обеспеченный финансами город Украины должен иметь все необходимые резервные схемы.
Алексей Гончаренко в своем заявлении поставил под сомнение право президента делать такие упреки, призвав начать с ответственности центральной власти. Он обратил внимание на коррупционные скандалы, связанные с защитой энергетической инфраструктуры, и действия представителей власти, которые, по его словам, должны находиться под контролем президента.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0cRgpck4TDBkjceoBBckLi6ghusRkBdS2pw9CxQEXczztM2KVVtEDUsUyU6djsL5l&id=100064724046822
