Такого еще не было: россияне прячутся в фекальных ямах

Российские военные использовали фекальные ямы в качестве укрытия вблизи Мирнограда Донецкой области, пытаясь проникнуть в город. Об этом сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Россияне в фекальных ямах

Украинские десантники отметили, что захват Мирнограда остается одной из основных целей российских сил в покровском направлении. Ситуация в городе остается сложной – противник постоянно пытается найти слабые места в обороне и меняет тактику действий.

По имеющейся информации, вокруг Мирнограда российские войска уже сосредоточили более десяти подразделений и продолжают накапливать силы для дальнейших атак.

При поиске диверсионных групп в этом районе военнослужащие 79-й бригады обнаружили оккупантов на территории фермерского хозяйства. Для маскировки несколько групп противника длительное время использовали фекальные ямы в качестве укрытия.

В бригаде сообщили, что все обнаруженные оккупанты были ликвидированы.

