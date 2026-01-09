Солдат России разоблачил все секреты армии России

Военнослужащий российской армии Шеховцев Андрей Владимирович, проходящий службу в мотострелковом взводе 3-й роты 1-го батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады, заявил о системных поборах, угрозах убийством и фактических расправах над военными со стороны командиров.

Солдат рф рассказал про армию рф

По словам Шеховцева, в ночь на 1 января 2026 на позиции привезли алкоголь для командиров в момент, когда его группа находилась на эвакуации раненых. После выполнения задания командир взвода Александр Павлинский с позывным "Отжимщиком", как утверждает военный, потребовал доставить ему алкоголь и красную икру для празднования. Шеховцев отказался, объяснив, что выполнить это безопасно невозможно.

После отказа, по его словам, за алкоголем отправили операторов БПЛА, которым раньше запрещали покидать укрытие из-за высокого риска гибели. По дороге один из операторов погиб, оставив алкоголь на месте. После этого Павлинский, как утверждается, заявил, что в случае отказа унести алкоголь он "обнулит" подчиненных.

Шеховцев также рассказал, что командир назначил встречу в лесополосе с названием "Гвоздь", где, по его словам, из-за постоянных подвозов провизии образовывалось большое скопление военных и массово фиксировались погибшие. После того, как Павлинский унес алкоголь, он двинулся в сторону позиций группы Шеховцева и, как утверждается, отправил оператора БПЛА с позывным "Сон" идти первым — тот погиб. После этого командир обвинил в гибели подчиненных саму группу, заявив, что они не доставили алкоголь.

По словам Шеховцева, командир угрожал "обнулением", но не реализовал угрозу из-за того, что военные были вооружены. Вместо этого им приказали на следующий день отправляться на передовую.

Утром, по утверждению военного, заместитель командира взвода Павел вызвал его на командно-наблюдательный пункт и пригрозил, что в случае отказа командиры заставят его обмотаться танковыми минами и взорваться. В итоге Шеховцев и его группа пешком прошли около 80 км до КНП. По прибытии выяснилось, что командиры объявили их в розыск, распространив фото с утверждением, что они якобы дезертиры и опасны для "союзников".

Кроме этого, Шеховцев заявил о системном вымогательстве денег в подразделении. По его словам, командиры требовали до 2 млн. рублей за то, чтобы не отправлять военных на передовую. Он также заявил об угрозах, насилии и причастности к этому Александру Павлинскому и военнослужащему с фамилией или позывным "Баревом".

Шеховцев утверждает, что ему не дали возможность обратиться в прокуратуру. Вместо этого его заставляли ежедневно копать яму размером около 2×2 м возле туалетов командования. По его словам, старшина с позывным Ромео дал понять, что эта яма предназначена для них. Он также заявил об отсутствии надлежащих условий содержания и питания.

Военнослужащий просит обеспечить ему и их собратьям безопасность, перевести их в безопасное место и провести проверку по фактам угроз, поборов и возможных расправ.

