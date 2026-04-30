«Виплати мають бути великими та швидкими»: в Офісі Президента пропонують новий підхід до мобілізації

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістці "Новини.LIVE" Галині Остаповець прокоментував складну ситуацію з поповненням лав Збройних Сил. За його словами, хоча мобілізація є життєво необхідною для виживання держави, її методи часто створюють напружену атмосферу в суспільстві.

Подоляк зазначив, що діяльність територіальних центрів комплектування (ТЦК) наразі має двоякий ефект: з одного боку, вони виконують державне завдання, з іншого — провокують негативні емоції. Єдиним дієвим механізмом виправлення цієї ситуації він вважає перехід до потужних фінансових стимулів.

Радник ОП наголосив, що громадяни мають бачити чітку вигоду та захищеність для себе та своїх рідних:

"Тим, хто рекрутується, виплати мають бути швидкими й великими. Люди мають розуміти, що це непопулярно, але я розумію, що я буду мати компенсації, сім'я буде мати компенсації. Тільки по цьому шляху треба йти", — переконаний Михайло Подоляк.

На думку посадовця, саме соціальні гарантії та гідне матеріальне забезпечення мають стати фундаментом, який дозволить збалансувати потребу армії в людях із внутрішнім спокоєм у країні.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що військовослужбовець та відомий журналіст Юрій Бутусов висловив переконання, що чинний віковий поріг для призову до лав Збройних Сил є завищеним та потребує негайного перегляду в бік зменшення.

На його думку, військовозобов'язаними мають ставати чоловіки вже з 23 років, а для юнаків, які не досягли 22-річного віку, слід запровадити сувору заборону на перетин державного кордону в напрямку виїзду. Свою жорстку позицію фахівець аргументує тим, що молодь отримує повний спектр громадянських прав, а отже має нести й відповідну відповідальність перед країною.