Война с Россией «Выплаты должны быть большими и скорыми»: в Офисе Президента предлагают новый подход к мобилизации
НОВОСТИ

«Выплаты должны быть большими и скорыми»: в Офисе Президента предлагают новый подход к мобилизации

Социальные гарантии как выход: Михаил Подоляк объяснил, как убрать негативный фон вокруг ТЦК

30 апреля 2026, 18:29
Недилько Ксения

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью журналистке "Новости.LIVE" Галине Остаповец прокомментировал сложную ситуацию с пополнением рядов Вооруженных Сил. По его словам, хотя мобилизация жизненно необходима для выживания государства, ее методы часто создают напряженную атмосферу в обществе.

Михаил Подоляк

Подоляк отметил, что деятельность территориальных центров комплектования (ТЦК) имеет двоякий эффект: с одной стороны, они выполняют государственную задачу, с другой — провоцируют негативные эмоции. Единственным действенным механизмом исправления этой ситуации он считает переход к мощным финансовым стимулам.

Советник ОП подчеркнул, что граждане должны видеть четкую выгоду и защищенность для себя и своих родных:

"Тем, кто рекрутируется, выплаты должны быть быстрыми и большими. Люди должны понимать, что это непопулярно, но я понимаю, что у меня будут компенсации, семья будет иметь компенсации. Только по этому пути нужно идти", — убежден Михаил Подоляк.

По мнению чиновника, именно социальные гарантии и достойное материальное обеспечение должны стать фундаментом, который позволит сбалансировать армию в людях с внутренним спокойствием в стране.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что военнослужащий и известный журналист Юрий Бутусов выразил убеждение, что действующий возрастной порог для призыва в ряды Вооруженных Сил завышен и требует немедленного пересмотра в сторону уменьшения.

По его мнению, военнообязанными должны становиться мужчины уже с 23 лет, а для юношей, не достигших 22-летнего возраста, следует ввести строгий запрет на пересечение государственной границы в направлении выезда. Свою жесткую позицию специалист аргументирует тем, что молодежь получает полный спектр гражданских прав, а значит, должна нести и соответствующую ответственность перед страной.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3kcLmtjg9AI
