15 мільйонів, які мають отримувати сім’ї загиблих захисників України, в Раді вважають дуже великою сумою.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що виплати 15 млн сім’ї кожного загиблого завеликі. Рішення, за її словами, приймалося у 2022 році без належних розрахунків та реалістичного бачення того, що війна надовго і загиблих, на жаль, буде багато.

“Але тут уже нічого не поробиш, держава взялася тягнути цю лямку. А от що погано і несправедливо — це те, що виплати не стосуються сімей загиблих до 24 лютого 2022 року, адже до цього була та сама війна і так само гинули захисники. Штучний, несправедливий поділ, який не збираються виправляти та вже фактично й не можуть цього зробити”, — зазначила вона.

За словами нардепки, якби, наприклад, виплачували по 5 млн, то можна було б виплатити всім з 2014 і не розтягувати так в часі. Але що є, то є, підсумувала Безугла.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні триває жорстока та кровопролитна війна — за 4 роки було втрачено не тільки чимало територій, а й велику кількість людей. Українці гинуть на фронті та в тилу, отримують поранення, виїжджають за кордон. У роковини війни політики, громадські діячі, пересічні українці згадували, як почалася війна.

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на сторінці у соцмережі Х пояснила, чому, на її думку, у війні винен президент. За її словами, Зеленський став бенефіціаром війни. Війна, на думку Мендель, дозволила йому процвітати, заробляючи гроші на всіх аспектах війни, отримуючи майже необмежену владу всередині країни, і при цьому купаючись у міжнародній славі.



