15 миллионов, которые должны получать семьи погибших защитников Украины, в Раде считают большой суммой.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что выплаты 15 млн семьи каждого погибшего слишком велики. Решение, по ее словам, принималось в 2022 году без надлежащих расчетов и реалистичного видения того, что война надолго и погибших, к сожалению, будет много.

"Но здесь уже ничего не поделаешь, государство взялось тянуть эту лямку. А вот что плохо и несправедливо — это то, что выплаты не касаются семей погибших до 24 февраля 2022 года, ведь до этого была та же война и так же гибли защитники. Искусственное, несправедливое разделение, которое не собираются исправлять и фактически и не могут этого сделать”, — отметила она.

По словам нардепки, если бы, например, выплачивали по 5 млн, то можно было бы выплатить всем с 2014 года и не растягивать так во времени. Но что есть, то есть, подытожила Безуглая.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине продолжается жестокая и кровопролитная война — за 4 года было потеряно не только немало территорий, но и большое количество людей. Украинцы гибнут на фронте и в тылу, получают ранения, уезжают за границу. В годовщину войны политики, общественные деятели, рядовые украинцы вспоминали, как началась война.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в соцсети Х объяснила, почему, по ее мнению, в войне виноват президент. По ее словам, Зеленский стал бенефициаром войны. Война, по мнению Мендель, позволила ему преуспевать, зарабатывая деньги на всех аспектах войны, получая почти неограниченную власть внутри страны, и при этом купаясь в международной славе.



