Винищувачі та посилення ППО: Україна чекає на нову допомогу від однієї з країн ЄС

Україна найближчим часом може посилити свою протиповітряну оборону за рахунок ракет, виготовлених у Франції.

Міністр оборони Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Очікується також постачання додаткових винищувачів Mirage 2000-5 для Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після переговорів із міністеркою оборони Франції Катрін Вотрен.

"Розраховуємо на постачання боєприпасів від Франції — як для систем ППО SAMP/T і Crotale, так і далекобійних засобів. Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва", — зазначив Федоров.

За його словами, Французька сторона підтвердила готовність у стислі терміни надати нові партії ракет власного виробництва, що має помітно підвищити спроможності України з перехоплення повітряних цілей.

Окремий блок переговорів стосувався авіаційної підтримки. Україна розраховує на подальше постачання винищувачів Mirage 2000-5, які, за оцінкою Федорова, здатні суттєво зміцнити бойовий потенціал української авіації.

Міністр також відзначив послідовну позицію Франції щодо протидії російському "тіньовому флоту". Він підкреслив, що обмеження доходів РФ від експорту енергоносіїв безпосередньо впливає на її здатність продовжувати війну.

Федоров запросив Катрін Вотрен відвідати Україну та заявив про готовність поглиблювати співпрацю, зокрема в обміні розвідданими та спільній аналітичній роботі.

"Дякую Франції за системну підтримку, лідерство й чітку позицію", — додав Федоров.

