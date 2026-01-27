Истребители и усиление ПВО: Украина ждет новой помощи от одной из стран ЕС

Украина в ближайшее время может усилить свою противовоздушную оборону за счет ракет, производимых во Франции.

Министр обороны Михаил Фёдоров. Фото: из открытых источников

Ожидается также поставка дополнительных истребителей Mirage 2000-5 для Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после переговоров с министром обороны Франции Катрин Уотрен.

"Рассчитываем на поставку боеприпасов от Франции — как для систем ПВО SAMP/T и Crotale, так и дальнобойных средств. Благодарен за готовность уже в ближайшее время передать дополнительные ракеты французского производства", – отметил Федоров.

По его словам, Французская сторона подтвердила готовность в сжатые сроки предоставить новые партии ракет собственного производства, что должно заметно повысить возможности Украины по перехвату воздушных целей.

Отдельный блок переговоров касался авиационной поддержки. Украина рассчитывает на дальнейшие поставки истребителей Mirage 2000-5, которые, по оценке Федорова, способны существенно укрепить боевой потенциал украинской авиации.

Министр также отметил последовательную позицию Франции по противодействию российскому "теневому флоту". Он подчеркнул, что ограничение доходов РФ от экспорта энергоносителей оказывает непосредственное влияние на ее способность продолжать войну.

Федоров пригласил Катрин Уотрен посетить Украину и заявил о готовности углублять сотрудничество, в частности, в обмене разведданными и совместной аналитической работе.

"Благодарю Францию за системную поддержку, лидерство и четкую позицию", — добавил Федоров.

Как писал портал "Комментарии", Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после того, как между Киевом и Москвой будет подписано мирное соглашение. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своем официальном заявлении.