logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Истребители и усиление ПВО: Украина ждет новой помощи от одной из стран ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Истребители и усиление ПВО: Украина ждет новой помощи от одной из стран ЕС

Франция подтвердила готовность в сжатые сроки предоставить новые партии ракет для ПВО

27 января 2026, 21:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Украина в ближайшее время может усилить свою противовоздушную оборону за счет ракет, производимых во Франции.

Истребители и усиление ПВО: Украина ждет новой помощи от одной из стран ЕС

Министр обороны Михаил Фёдоров. Фото: из открытых источников

Ожидается также поставка дополнительных истребителей Mirage 2000-5 для Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после переговоров с министром обороны Франции Катрин Уотрен.

"Рассчитываем на поставку боеприпасов от Франции — как для систем ПВО SAMP/T и Crotale, так и дальнобойных средств. Благодарен за готовность уже в ближайшее время передать дополнительные ракеты французского производства", – отметил Федоров.

По его словам, Французская сторона подтвердила готовность в сжатые сроки предоставить новые партии ракет собственного производства, что должно заметно повысить возможности Украины по перехвату воздушных целей.

Отдельный блок переговоров касался авиационной поддержки. Украина рассчитывает на дальнейшие поставки истребителей Mirage 2000-5, которые, по оценке Федорова, способны существенно укрепить боевой потенциал украинской авиации.

Министр также отметил последовательную позицию Франции по противодействию российскому "теневому флоту". Он подчеркнул, что ограничение доходов РФ от экспорта энергоносителей оказывает непосредственное влияние на ее способность продолжать войну.

Федоров пригласил Катрин Уотрен посетить Украину и заявил о готовности углублять сотрудничество, в частности, в обмене разведданными и совместной аналитической работе.

"Благодарю Францию за системную поддержку, лидерство и четкую позицию", — добавил Федоров.

Как писал портал "Комментарии", Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после того, как между Киевом и Москвой будет подписано мирное соглашение. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своем официальном заявлении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/6607
Теги:

Новости

Все новости