Винищувач танків Centauro B1 вже в Україні: що відомо про цю зброю



















У соціальних мережах з’явилося відео, яке підтверджує прибуття до України перших одиниць італійських винищувачів танків Centauro B1. Хоча італійська влада поки не розкриває подробиць постачання, поява цієї техніки на передовій може мати тактичне значення та приверне підвищену увагу військових аналітиків.

Centauro B1. Фото з відкритих джерел

На сторінці 78-го окремого Десантно-штурмового полку Десантно-штурмових військ ЗС України з’явилося відео, яке вказує на присутність в Україні винищувача танків Centauro B1. На відео за участю солдата видно B1 Centauro за його спиною.

Перші згадки про можливу передачу Centauro з’явилися на початку 2025 року. Не виключено, що частина техніки могла прибувати протягом кількох місяців. Однак Італія офіційно не деталізувала обсяги чи терміни постачання "Кентаврів", тому точна кількість машин та дата їхнього перекидання на фронт лишаються невідомими.

За доступними виробничими даними, Італія випустила близько 400 машин у версії B1, з яких приблизно 140 були експортовані. Це дозволяє припустити, що у розпорядженні Риму залишалося близько 260 одиниць цієї модифікації.

Винищувачі танків — це клас самохідних артилерійських установок (САУ), розроблених суто для знищення бронетехніки противника. Головна їхня особливість у посиленому бронезахисті, що й відрізняє їх від класичних протитанкових САУ, які зазвичай мають лише легке або часткове бронювання. Також Centauro B1 називають колісним танком.

Centauro B1

Centauro B1 вперше був представлений у 1991 році. "Кентавр" має на озброєнні 105-мм гармату із боєзапасом близько 40 снарядів стандарту НАТО та цифрову систему управління вогнем. Завдяки цьому "Кентавр" може вести точковий вогонь по рухомих і стаціонарних цілях у будь-якому режимі доби, в тому числі під час руху.

Centauro застосовували в низці конфліктів, зокрема в колишній Югославії, Сомалі, Іраку та Лівану, де вони показали себе як мобільні й універсальні бойові машини. Колісна конструкція і поєднання відносно невеликої ваги з потужним озброєнням роблять Centauro своєрідною передвісницею техніки "наступного покоління", де прагнуть поєднати вогневу міць із маневреністю.

