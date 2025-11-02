Истребитель танков Centauro B1 уже в Украине: что известно об этом оружии



















В социальных сетях появилось видео, подтверждающее прибытие в Украину первых единиц итальянских истребителей танков Centauro B1. Хотя итальянские власти пока не раскрывают подробностей поставок, появление этой техники на передовой может иметь тактическое значение и привлечет повышенное внимание военных аналитиков.

Centauro B1. Фото из открытых источников

На странице 78-го отдельного Десантно-штурмового полка Десантно-штурмовых войск ВС Украины появилось видео, указывающее на присутствие в Украине истребителя танков Centauro B1. На видео с участием солдата виден B1 Centauro за его спиной.

Первые упоминания о возможной передаче Centauro появились в начале 2025 года. Не исключено, что часть техники могла прибывать в течение нескольких месяцев. Однако Италия официально не детализировала объемы или сроки поставки "Кентавров", поэтому точное количество машин и дата их опрокидывания на фронт остаются неизвестными.

По доступным производственным данным, Италия выпустила около 400 машин в версии B1, из которых около 140 были экспортированы. Это дозволяет предположить, что в распоряжении Рима оставалось около 260 единиц данной модификации.

Истребители танков – это класс самоходных артиллерийских установок (САУ), разработанных сугубо для уничтожения бронетехники противника. Главная их особенность в усиленной бронезащите, что и отличает их от классических противотанковых САУ, обычно имеющих лишь легкое или частичное бронирование. Centauro B1 также называют колесным танком.

Centauro B1

Centauro B1 был впервые представлен в 1991 году. "Кентавр" имеет на вооружении 105-мм пушку с боезапасом около 40 снарядов стандарта НАТО и цифровую систему управления огнем. Благодаря этому "Кентавр" может вести точечный огонь по движущимся и стационарным целям в любом режиме суток, в том числе во время движения.

Centauro применяли в ряде конфликтов, в частности, в бывшей Югославии, Сомали, Ираке и Ливане, где они показали себя как мобильные и универсальные боевые машины. Колесная конструкция и сочетание относительно небольшого веса с мощным вооружением делают Centauro своеобразной предвестницей техники следующего поколения, где стремятся соединить огневую мощь с маневренностью.

