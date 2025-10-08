logo_ukra

Зможемо давати бій найновішим російськими Т-90М: які танки може отримати Україна від Чехії
commentss НОВИНИ Всі новини

Зможемо давати бій найновішим російськими Т-90М: які танки може отримати Україна від Чехії

Чехія готує передачу ЗСУ модернізованих танків T-72M4CZ

8 жовтня 2025, 08:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Чехія розглядає передачу Україні близько 30 модернізованих танків T-72M4CZ, які за своїми характеристиками можуть змагатися із найсучаснішими російськими машинами, зокрема Т-90М. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Чехії.

Зможемо давати бій найновішим російськими Т-90М: які танки може отримати Україна від Чехії

Танк T-72M4CZ. Фото: з відкритих джерел

Про потенційну передачу танків заявив начальник Генштабу Карел Ржекі. За його словами, модернізацію T-72 було заплановано ще до того, як Путін вирішив відправити війська в Україну і після завершення робіт він має намір рекомендувати уряду Чехії передати техніку Україні. Це рішення має бути ухвалене на користь національної безпеки країни.

Варто зазначити, що модернізація T-72M4CZ стартувала у 1990-х роках після війни в Перській затоці, яка показала технологічну відсталість радянських танків у порівнянні із західними.

Серед ключових удосконалень: сучасна система управління вогнем із об'єднаними прицільними комплексами навідника та командира, тепловізором (дальність до 4 км) та балістичним обчислювачем. Завдяки цьому танк може вести точний вогонь як з місця, так і в русі, вдень та вночі на відстані до 2 км.

Потужний 1000-сильний двигун, який екіпаж може замінити менш як за півгодини, а також допоміжна силова установка.

Покращене бронювання з динамічним захистом DYNA-72, захистом від магнітних мін TRALL та системою виявлення лазерного опромінення.

Навіть російські військові експерти визнають, що T-72M4CZ – одна з найкращих модифікацій Т-72. За рівнем оснащення він наближається до Т-72Б3М (2014) та навіть Т-90М (2018).

Зокрема, чеський танк має сучасний командирський прицільний комплекс, тоді як на багатьох російських машинах досі використовують примітивні оптичні прилади з дальністю бачення лише 500 м-коду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чехи таки відвертаються від України : що показало опитування після виборів.




Джерело: https://mocr.mo.gov.cz/informacni-servis/na-pravou-miru/ohrazujeme-se-proti-clanku-serveru-novinky-cz-s-titulkem-obrana-vyhazuje-stamiliony-na-modernizaci-starych-t-72--i-kdyz-nakoupila-moderni-leopardy--260560/
