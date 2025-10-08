Сможем давать бой новейшим российскими Т-90М: какие танки может получить Украина от Чехии

Чехия рассматривает передачу Украине около 30 модернизированных танков T-72M4CZ, которые по своим характеристикам могут соперничать с самыми современными российскими машинами, в частности Т-90М. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Чехии.

Танк T-72M4CZ. Фото: из открытых источников

О потенциальной передаче танков заявил начальник Генштаба Карел Ржеки. По его словам, модернизация T-72 была запланирована еще до того, как Путин решил отправить войска в Украину и после завершения работ он намерен рекомендовать правительству Чехии передать технику Украине. Это решение должно быть принято в интересах национальной безопасности страны.

Стоит отметить, модернизация T-72M4CZ стартовала в 1990-х годах после войны в Персидском заливе, которая показала технологическую отсталость советских танков по сравнению с западными.

Среди ключевых усовершенствований: современная система управления огнем с объединенными прицельными комплексами наводчика и командира, тепловизором (дальность до 4 км) и баллистическим вычислителем. Благодаря этому танк может вести точный огонь как с места, так и в движении, днем и ночью на расстоянии до 2 км.

Мощный 1000-сильный двигатель, который экипаж может заменить менее чем за полчаса, а также вспомогательная силовая установка.

Улучшенное бронирование с динамической защитой DYNA-72, защитой от магнитных мин TRALL и системой обнаружения лазерного облучения.

Даже российские военные эксперты признают, что T-72M4CZ — одна из лучших модификаций Т-72. По уровню оснащения он приближается к Т-72Б3М (2014) и даже Т-90М (2018).

В частности, чешский танк имеет современный командирский прицельный комплекс, тогда как на многих российских машинах до сих пор используют примитивные оптические приборы с дальностью видения всего 500 м.

