Він передбачив війну в Україні, а тепер дав новий похмурий прогноз

Відомий німецький філософ і політолог Вітторіо Гесле, який ще у 2015 році передбачив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зробив новий тривожний прогноз. За його словами, подальша ескалація війни може призвести до розпаду НАТО та спровокувати глобальний конфлікт.
Вітторіо Гесле. Фото з відкритих джерел
Як повідомляє BC Heights, під час виступу в Бостонському коледжі Вітторіо Гесле розкритикував непослідовну політику США у питанні підтримки України, назвавши її "небезпечним сигналом для світу".
Політолог наголосив, що непередбачуваність нинішньої американської адміністрації створює вакуум безпеки, який може спонукати Москву до подальших агресивних дій.
Гесле порівняв сучасну Росію з Німеччиною після Першої світової війни. За його словами, відчуття приниження після розпаду СРСР та поразка у Холодній війні стали для Кремля ідеологічним виправданням для реваншу.
Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало прямим наслідком цієї політики "помсти за поразку".
Гесле вважає, що війна Росії проти України лише на початковому етапі, і конфлікт може перерости у значно ширше протистояння.
