Він передбачив війну в Україні, а тепер дав новий похмурий прогноз

Відомий німецький філософ і політолог Вітторіо Гесле, який ще у 2015 році передбачив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зробив новий тривожний прогноз. За його словами, подальша ескалація війни може призвести до розпаду НАТО та спровокувати глобальний конфлікт.

Вітторіо Гесле. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє BC Heights, під час виступу в Бостонському коледжі Вітторіо Гесле розкритикував непослідовну політику США у питанні підтримки України, назвавши її "небезпечним сигналом для світу".

"Час спливає. Я переконаний, що Росія зробить наступний крок. Вони вже перевіряли можливості Трампа. Тепер у нас президент Сполучених Штатів, чиї принципи не є найвищими. Ніхто не знає, що він робитиме в майбутньому. Якщо Америка вийде з НАТО — альянс розпадеться", — заявив Гесле.

Політолог наголосив, що непередбачуваність нинішньої американської адміністрації створює вакуум безпеки, який може спонукати Москву до подальших агресивних дій.

Гесле порівняв сучасну Росію з Німеччиною після Першої світової війни. За його словами, відчуття приниження після розпаду СРСР та поразка у Холодній війні стали для Кремля ідеологічним виправданням для реваншу.

"Путін, як і Гітлер, був дуже успішним у цьому аспекті. Вони відплачують, атакуючи решту світу. Буде величезна помста. Путін і Лавров прямо заявили, що ця війна розпочалася тому, що їх принизили", — попереджає Гесле.

Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало прямим наслідком цієї політики "помсти за поразку".

Гесле вважає, що війна Росії проти України лише на початковому етапі, і конфлікт може перерости у значно ширше протистояння.

"Німеччині знадобилося дві війни, щоб остаточно визнати поразку. Росія ще не на цій стадії. Наївно думати, що НАТО самостійно вирішить цю проблему — вони не можуть і не зроблять цього", — пояснює політолог.

