Він передбачив війну в Україні, а тепер дав новий похмурий прогноз
Він передбачив війну в Україні, а тепер дав новий похмурий прогноз

Німецький політолог Вітторіо Гесле, який передбачив вторгнення Росії, заявив, що подальша ескалація війни може призвести до розпаду НАТО та глобального конфлікту.

Slava Kot

Відомий німецький філософ і політолог Вітторіо Гесле, який ще у 2015 році передбачив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зробив новий тривожний прогноз. За його словами, подальша ескалація війни може призвести до розпаду НАТО та спровокувати глобальний конфлікт.

Він передбачив війну в Україні, а тепер дав новий похмурий прогноз

Вітторіо Гесле. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє BC Heights, під час виступу в Бостонському коледжі Вітторіо Гесле розкритикував непослідовну політику США у питанні підтримки України, назвавши її "небезпечним сигналом для світу".

"Час спливає. Я переконаний, що Росія зробить наступний крок. Вони вже перевіряли можливості Трампа. Тепер у нас президент Сполучених Штатів, чиї принципи не є найвищими. Ніхто не знає, що він робитиме в майбутньому. Якщо Америка вийде з НАТО — альянс розпадеться", — заявив Гесле.

Політолог наголосив, що непередбачуваність нинішньої американської адміністрації створює вакуум безпеки, який може спонукати Москву до подальших агресивних дій.

Гесле порівняв сучасну Росію з Німеччиною після Першої світової війни. За його словами, відчуття приниження після розпаду СРСР та поразка у Холодній війні стали для Кремля ідеологічним виправданням для реваншу.

"Путін, як і Гітлер, був дуже успішним у цьому аспекті. Вони відплачують, атакуючи решту світу. Буде величезна помста. Путін і Лавров прямо заявили, що ця війна розпочалася тому, що їх принизили", — попереджає Гесле.

Він підкреслив, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало прямим наслідком цієї політики "помсти за поразку".

Гесле вважає, що війна Росії проти України лише на початковому етапі, і конфлікт може перерости у значно ширше протистояння.

"Німеччині знадобилося дві війни, щоб остаточно визнати поразку. Росія ще не на цій стадії. Наївно думати, що НАТО самостійно вирішить цю проблему — вони не можуть і не зроблять цього", — пояснює політолог.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий з розвідки назвав рік, коли почнеться Третя світова війна.

Також "Коментарі" писали про шанси на припинення вогню у 2025 році.



Джерело: https://bcheights.com/224391/news/he-predicted-the-russia-ukraine-war-years-in-advance-now-he-warns-nato-could-collapse/
